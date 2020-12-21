鐘護理師拔管離世　鐘母拜託政府對酒駕要嚴懲重罰　別讓無辜民眾受害

記者林悅／台南報導

遭酒駕撞成重傷的21歲鐘護理師，因腦部2度開刀後引發敗血症，21日上午11時11分在安南醫院拔管宣告腦死，留一口氣回家，鐘母及姐弟由台南市議員林燕祝陪同感謝各界關心，鐘母哽咽拜託政府對酒駕要再罰重一點，別再讓無辜民眾受害，造成家庭破碎。

▲遭酒駕撞成重傷的21歲鐘護理師，因腦部2度開刀後引發敗血症，21日上午拔管宣告腦死，留一口氣回家，鐘母及姐弟感謝各界關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝（右一）陪同鐘母處理相關事宜。

鐘姓女護理師家境清寒，事發後，經議員林燕祝發起，透過社會局專戶募得265萬元的善款。鐘母及姐弟在林燕祝陪同下，深深一鞠躬向各界致謝，感謝大家關心和溫暖，鐘姓女護理師姐姐表示，感謝不認識的人願意給他們家溫暖關心，妹妹不在了，愛心捐款也告一段落，不用再繼續。

鐘母提到，女兒腦部第2次手術後引發敗血症，經醫師評估，病情比植物人還差，不忍女兒再受苦，只好接受。她也知道一個20歲的年青人酒駕肇事很怕很後悔，但喝酒就不該開車，政府對酒駕刑責應該要再加重，不然大家都不怕，受傷害的都是別人。鐘家弟弟也說，二姐好不容易護專畢業，上班1年，21歲人生才開始就發生這種事，實在很不捨。'

▲鐘母哽咽拜託政府對酒駕要再罰重一點，別再讓無辜民眾受害，造成家庭破碎。

林燕祝說，12月18日中午鐘母打電話給她告知女兒的病況嚴重，她詢問醫藥喪葬費用有沒有問題，鐘母提到黃偉哲市長16日有來探視，拿著民間轉贈給社會局265萬善款支票的牌子照相，經媒體披露後，不少友人向他們詢問善款的事，但他們至今沒有收到任何錢，鐘母含淚表示，黃偉哲市長這樣的動作，好像他們家中了樂透，事實上他們是一個女兒遭遇不幸，家屬感到很受傷。

林燕祝表示，經她向社會局要求盡快撥款，社會局21日一早才開始著手善款撥付的行政作業。

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