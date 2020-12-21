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明年口罩實名制有3大變革！　降價成「10片40元」還換包裝

▲▼秋冬專案 12/31起實名制口罩新包裝。（圖／記者宋良義攝）

▲12/31起實名制口罩新包裝。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2021年將有3大變革，分別為增量、降價與改變包裝！中央流行疫情指揮中心表示，國內口罩產能已大幅提升，藥局自今年12月31日起，無論成人或兒童口罩，售價均調整為14天10片40元，超商等販售通路則自110年1月4日起實施，實名制口罩將由廠商統一包成10片/包，並於包裝袋上明確標示許可證字號等資訊後，方便民眾辨識。

指揮中心指出，此次政策口罩實名制新制將在藥局通路自第20週期（109年12月31日至110年1月13日）起開始實施，口罩售價從9片45元降10片40元。

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超商通路則自第24期（預 / 續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日）起開始實施，因要加上7元運費，販售價格為10片47元。民眾可上網至 eMask 系統或健保快易通 APP 登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至通路門市領取口罩。

▲▼口罩實名制新制。（圖／取自衛福部臉書）

▲明年口罩實名制將有三大變革。（圖／翻攝衛福部臉書）

指揮中心強調，因應新制，口罩配送及電腦系統程式將配合進行調整及轉換等作業，因此第23期取貨及第21期補領口罩（仍為 9 片 45 元，另再外加運費 7 元）取貨及補領時間，將由原先109年12月21日至110年1月3日，調整為109年12月21日至12月27日，請民眾多加留意。

未來實名制口罩將由廠商統一於工廠完成10片/包之包裝作業，並依藥事法第 75 條規定於包裝袋標示醫療器材許可證字號、品名、藥商名稱及地址、製造廠名稱及地址、批號、製造日期及有效期間或保存期限等資訊；而藥師仍會持續提供口罩使用相關衛教諮詢專業服務。

另為保障民眾健康及權益，民眾未來若對 10 片包裝口罩品質有疑問，或於必要時須辦理退換貨事宜，可依包裝標示之製造廠商資訊，向該廠商詢問辦理。

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