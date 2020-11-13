　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中跨入捷運時代　盧秀燕化身列車長...邀立委議員開箱試乘

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕化身一日捷運列車長，邀請民代們試乘捷運，迎接台中交通新紀元。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕化身一日列車長，邀請台中市議長張清照（右3）等民代試乘捷運。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日起開放全民免費試乘1個月，預計12月19日舉辦通車典禮，市長盧秀燕13日邀請立委、議員等21名民代搭乘體驗捷運舒適與便捷，盧還特別穿上中捷制服，擔任一日列車長，透過廣播說明籌辦歷程，她指出，台中捷運經過11年終於將通車，感謝中央、地方支持及相關人員的付出，台中將透過捷運更加起飛、更加繁榮，邁入交通新紀元。

▲▼盧秀燕化身一日捷運列車長，邀請民代們試乘捷運，迎接台中交通新紀元。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中捷運準備了11年，下個月終於要通車，市府已為試營運及通車做好準備，上午邀請民代們搭乘考察，體驗這些年來的努力成果。

▲▼盧秀燕化身一日捷運列車長，邀請民代們試乘捷運，迎接台中交通新紀元。（圖／台中市政府提供）

立法院副院長蔡其昌表示，搭乘台中捷運的感覺與在台北、高雄搭乘沒什麼不同，可能就是起步時大家感覺暴衝感稍微有點重，比較擔心老人家的安全性。

▲▼盧秀燕化身一日捷運列車長，邀請民代們試乘捷運，迎接台中交通新紀元。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕化身一日捷運列車長，帶民代們參觀五星級女廁。

議長張清照也透過廣播向議員們致意，他說，中部期待已久的捷運綠線即將通車，台中也即將邁入捷運新生活，市民生活將變得不一樣，肯定大家這些年來的努力。

台中捷運公司董事長林志盈表示，台中綠線捷運是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，從11月16日開始到12月15日，將有長達1個月的試營運及免費體驗，全線18個站免費開放民眾體驗，試營運分兩階段，11月16日至12月6日，每天7點至晚上8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全天每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至午夜12點，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站免費搭乘，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，並遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

此外，對於試營運預計吸引大量乘車人潮，林志盈強調，中捷公司會做好人潮管制，管制措施分為三級，第一級是列車已經客滿，會在月台管制，請民眾勿上車；第二級管制在閘門，如果月台已滿，將於閘門前管制進站；第三級在車站出入口執行，視站內人潮採點放方式管制進站，屆時請民眾配合管制措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
網瘋傳墾丁「火辣側乳妹」　本尊找到了：那天太熱
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

鄭照新諷丁怡銘像「古惑仔」：全國那麼多牛肉麵你慢慢吃

政院不實指控惹議　蘇貞昌17:00親至皇家傳承牛肉麵店

丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣

快訊／丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　本人出面回應

LIVE／國民黨立委挺皇家牛肉麵：行政院打人民巴掌還花納稅錢賠罪！

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

力挺北市牛肉麵　柯文哲諷政院「狗改不了吃屎」：政治玩過頭

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

鄭照新諷丁怡銘像「古惑仔」：全國那麼多牛肉麵你慢慢吃

政院不實指控惹議　蘇貞昌17:00親至皇家傳承牛肉麵店

丁怡銘一度口誤牛肉麵「訂了100萬」　澄清打統編是秘書習慣

快訊／丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「行政院統編」　本人出面回應

LIVE／國民黨立委挺皇家牛肉麵：行政院打人民巴掌還花納稅錢賠罪！

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我不在這段時間湊熱鬧

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車後座」！全身被棉被包裹

LIVE／「激增8例確診」創近期新高　指揮中心最新說明

下機未見迎接人員+電話斷訊　英國陸軍參謀視察時迷路

政院下架丁怡銘「誣指」影片　網批「栽贓很高調，道歉兩三行」

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

百碗牛肉麵3.9萬？網抓包最貴一碗270

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

蘇貞昌：丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛很不應該

高雄瘦肉精零檢出　國民黨要道歉

丁怡銘跑到「人少分店」歉　 葉元之開嗆

買麵打統編是秘書習慣？媒體人分析「3大錯誤」

丁怡銘遭抓包「報公帳」　3萬9牛肉麵全民買單

丁怡銘掏3.9萬買百碗麵　遭質疑1碗最貴240元

丁怡銘失言！阿牛牛肉麵生意崩　客人打爆電話質疑

皇家傳承牛肉麵連5天招待前30名客人冠軍麵

冠軍牛肉麵免費吃！黃珊珊掏2萬2請100碗

黃珊珊力挺　秒買100碗請大家

即／3萬9「訂百碗牛肉麵」被爆報公帳　丁怡銘回應

更多熱門

相關新聞

賴清德今和盧秀燕行銷台中大坑桔果

賴清德今和盧秀燕行銷台中大坑桔果

中職總冠軍賽日前落幕，市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，兩人並且打賭誰會奪冠，最終統一獅獲勝，盧日前已兌現承諾，戴著爆炸獅子頭跑一天行程，賴雖然打賭贏了，但13日中午仍將到台中大坑行銷文心蘭和桔果，並且品嚐當地特色餐。

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

中捷11/16起免費試乘　5星級主題女廁開箱

搭乘自駕巴士　盧秀燕：跟真人駕駛一樣平穩

搭乘自駕巴士　盧秀燕：跟真人駕駛一樣平穩

沙鹿鬧區停車格新增4倍　盧秀燕：繁榮地方

沙鹿鬧區停車格新增4倍　盧秀燕：繁榮地方

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

臺中電競嘉年華12/18登場　盧秀燕打造「酷城市」邀全民參加

關鍵字：

盧秀燕中捷

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面