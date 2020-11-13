台中跨入捷運時代　盧秀燕化身列車長...邀立委議員開箱試乘

▲▼盧秀燕化身一日列車長，邀請台中市議長張清照（右3）等民代試乘捷運。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日起開放全民免費試乘1個月，預計12月19日舉辦通車典禮，市長盧秀燕13日邀請立委、議員等21名民代搭乘體驗捷運舒適與便捷，盧還特別穿上中捷制服，擔任一日列車長，透過廣播說明籌辦歷程，她指出，台中捷運經過11年終於將通車，感謝中央、地方支持及相關人員的付出，台中將透過捷運更加起飛、更加繁榮，邁入交通新紀元。

盧秀燕表示，台中捷運準備了11年，下個月終於要通車，市府已為試營運及通車做好準備，上午邀請民代們搭乘考察，體驗這些年來的努力成果。

立法院副院長蔡其昌表示，搭乘台中捷運的感覺與在台北、高雄搭乘沒什麼不同，可能就是起步時大家感覺暴衝感稍微有點重，比較擔心老人家的安全性。

▲盧秀燕化身一日捷運列車長，帶民代們參觀五星級女廁。

議長張清照也透過廣播向議員們致意，他說，中部期待已久的捷運綠線即將通車，台中也即將邁入捷運新生活，市民生活將變得不一樣，肯定大家這些年來的努力。

台中捷運公司董事長林志盈表示，台中綠線捷運是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，從11月16日開始到12月15日，將有長達1個月的試營運及免費體驗，全線18個站免費開放民眾體驗，試營運分兩階段，11月16日至12月6日，每天7點至晚上8點開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全天每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每天6點至午夜12點，深夜時段（11點至12點）每15分鐘1班。

民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站免費搭乘，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，並遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

此外，對於試營運預計吸引大量乘車人潮，林志盈強調，中捷公司會做好人潮管制，管制措施分為三級，第一級是列車已經客滿，會在月台管制，請民眾勿上車；第二級管制在閘門，如果月台已滿，將於閘門前管制進站；第三級在車站出入口執行，視站內人潮採點放方式管制進站，屆時請民眾配合管制措施。

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