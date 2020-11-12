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搭乘水湳自駕巴士　盧秀燕讚：跟真人駕駛一樣平穩

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▲▼盧秀燕搭乘水湳自駕巴士，大讚跟真人駕駛一樣平穩。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕搭乘水湳自駕巴士，大讚跟真人駕駛一樣平穩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市水湳自駕巴士完成4階段實車測試，今年10月取得試車車牌後，市長盧秀燕12日前往試乘，體驗自駕巴士行駛在混流的中科路，以及封閉路段類公車專用道環境的大鵬路，盧肯定的說，跟真人駕駛一樣平穩。

▲▼盧秀燕搭乘水湳自駕巴士，大讚跟真人駕駛一樣平穩。（圖／台中市政府提供）

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盧秀燕表示，市府積極推動自駕巴士計畫，將繼續朝水湳智慧城「智慧、低碳、創新」的願景邁進，她也感謝鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團以及市府等自駕巴士團隊，交出漂亮的自駕成果。

▲▼盧秀燕搭乘水湳自駕巴士，大讚跟真人駕駛一樣平穩。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫說明，這兩年自駕巴士執行多次虛實場域整合運行計畫，在水湳智慧城中科路及大鵬路，各進行5.8公里及3.7公里的實車模擬測試，15天的民眾試乘體驗累計搭乘超過700人次，頗受好評。

交通局表示，自駕車發展已是國際趨勢，今年與國內頂尖自駕巴士團隊合作，10月通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫，成為國內第一個以改造市區公車、並在一般道路進行載客與跟車測試的自駕巴士。

自駕巴士的情境運行測試，包括完成直行、左右轉、號誌停等、2輛自駕巴士跟車、混流與類專用道行駛、號誌延長綠燈秒數測試，讓兩輛自駕巴士同時通過路口，而安裝在大鵬、凱旋路口的資訊可變標誌，也在自駕巴士即將通過該路口時顯示自駕車通過字樣，提醒其他方向來車注意。

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