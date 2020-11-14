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台大3學生事故後校長首度現身　管中閔：成立專案小組採取緊急措施

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▲▼今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

▲今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近日連續5天發生第三起學生事故。台大今（14日）舉辦92周年校慶園遊會，今日也是校長管中閔事發後首度露面，他表示，目前不揣測個案發生的原因，但鼓勵師生成為彼此支持的力量，主動打招呼、微笑、關心，都可以鬆解一些情緒，鼓勵師生用各種方式，展現老師同學之間的力量。

15日是台大92周年校慶，但在校慶前夕，9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而昨日再驚傳有1名學生疑似從大樓墜落，肢體多處骨折，意識不清送往醫搶救。校長管中閔昨日才發信給全校師生表示，「如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。」沒想到仍傳出憾事。

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▲▼ 臺大校長管中閔 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔今天在園遊會活動後接受媒體訪問時表示，近日發生這些事情非常難過，目前已經成立專案小組採取緊急措施，心理輔導作業也將加強，包含關心事發當天所接觸的師生、事發後的創傷關懷，以及原本的高關懷的同學，同時也發動全校導師要跟導生接觸，下星期也將邀集老師、學生代表，針對類似問題加以探討。

為避免模仿效應，臉書「NTU台大學生交流板」版主也發文預告將啟動貼文審查，即起至27日，暫時禁止板上校內不幸事件相關討論。

▲▼ 台大3天3生輕生！　管中閔首度發聲。（圖／讀者提供）

▲管中閔發給全校的信。（圖／讀者提供，點圖可放大）

管中閔對此表示，學生的自律行動心這是好事，學校心輔中心也提醒，許多交流版可以適時得到一些慰藉，但也可能成為情緒感染的來源，期望交流版能變成心理諮商的園地，而不是悲傷的來源，「切記，可以關心但是不要傳遞負面消息，期待未來能讓這樣的趨勢和緩下來」。

管中閔也提到，昨日他有發信給全校師生，但不幸發出後又有憾事發生，稍早已與副校長、學務長錄製影片，預計中午可以傳遞給同學，希望可以用各種方式傳遞同學安定的聲音，也期待師生能互相扶持成為彼此支撐的力量。

▲▼今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

▲校長管中閔現身臺大校慶園遊會。（圖／記者崔至雲攝）

《校長給全校的信》全文如下：

各位親愛的臺大人，
這個星期，我們失去了兩位我們親愛的同學，相信大家和我一樣，感到深刻的沉痛與不捨。即使學校已經採取各種途徑協助師生和同仁，我們還是很痛心未能及時避免這次的憾事。

悲痛之餘，我們一定要積極面對，防止未來再發生類似事情，對於大家共同關心的許多重要問題，包括預防性硬體改善及師生同仁的身心健康協助，雖然學校一直努力在做，但這些努力顯然還不夠。12日中午學校邀請所有學術行政主管一起討論，請各系所主管協助轉達所有導師，儘速與所有導生聯繫，多了解同學的身心狀況，以提供必要的協助。我也誠懇的呼籲所有同學，如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。

此時此刻，我們更要緊密相依。我們都是一家人，只要大家覺得有需要，學校隨時在你們身邊，準備提供你們所需要的協助。珍愛自己，關懷同學，讓我們一起攜手度過難關。

校長管中閔　謹上

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