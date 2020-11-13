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焦糖哥哥加入留言！台大18老師發起「關懷學生團」　暖文全歪樓

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▲焦糖哥哥陳嘉行介紹自家餐廳,越廚,焦糖哥哥,陳嘉行。（圖／記者謝婷婷攝）

▲焦糖哥哥陳嘉行在台大社會臉書連言，讓整篇文的留言全歪樓。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林彥臣／綜合報導

國立台灣大學在期中考周5天內發生3起學生輕生憾事，引發各界關注「唸到台大了怎麼會這樣」。包括民進黨立委范雲在內的台大社會系18位老師，主動周末加班，在臉書發起關懷學生行動，讓許多學生相當感動，不過藝人焦糖哥哥陳家行也在po文中留言表達關心，卻讓這則暖文意外「歪樓」。

台大社會在臉書PO文表示，系上的18位老師，想跟同學一起成立互挺團。在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，「我們知道你們很多人已經在這樣做了。我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。」

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台大社會還強調，希望同學們吃好、睡好、多運動，「作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長」、「讓我們一起努力、彼此陪伴」。

▲▼焦糖哥哥在台大社會臉書留言。（圖／翻攝自台大社會臉書）

▲焦糖哥哥在台大社會臉書留言。（圖／翻攝自台大社會臉書，下同）

藝人焦糖哥哥陳家行也在留言中表示，「如果同學不嫌棄可以來我餐廳吃飯，牛肉豬肉都是檢驗合格的，也有素食。也能找我聊天希望大家都平安（打擾了）」。另一則留言則提到，「希望同學平安，如果有什麼我能幫忙的，請跟我說，謝謝」。不過留言PO出不久後，又遭到刪除。

▲▼焦糖哥哥在台大社會臉書留言。（圖／翻攝自台大社會臉書）

網友在該則PO文下方留言表示，「我只是來看焦糖寫什麼」、「來看熱鬧的，結果好像刪文了QQ」、「推，溫暖而有力的一步，希望其他系所也能跟上（雖然美意被焦糖葛格的推銷文弄到差點歪樓orz）」、「本來想來朝聖焦糖發現留言不見了，剛剛道歉完就在四處蹭打廣告，有夠厲害」、「中山大學社會所所學會 拜託把你們同學焦糖 陳嘉行 Brother Caramel 帶回去！謝謝！」

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