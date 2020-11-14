台大5天3輕生！教育部長潘文忠憂「維特效應」：雞婆一點主動關心

▲教育部長潘文忠憂心台大校園的輕生事件，會引發「維特效應」。（圖／翻攝自潘文忠臉書）

記者林彥臣／綜合報導

國立台灣大學在期中考周5天內發生3起學生輕生憾事，引發各界關注「唸到台大了怎麼會這樣」。對此，教育部長潘文忠13日深夜在臉書上發表影片與長文表示，對於年輕的生命就此結束，感到萬分的悲痛，也希望大家能夠「雞婆一點」主動關心，可能在偶然中拉住一位朋友。

教育部長潘文忠發文表示，人與人彼此間的連結，是心理非常重要的力量來源。只要我們雞婆一點、主動關懷關心，可能只是簡單一個即時問候：吃飽了嗎？都能夠為我們的周遭創造暖流，這樣的正面的效應會像漣漪般擴散，更可能在偶然中拉住一位朋友。

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潘文忠也強調，最近在社群上、媒體上有非常多朋友非常關心這幾起事件，希望能多盡一份心力，但可能也因密集的關注討論，讓許多在困境中的朋友們備感壓力，甚至相繼模仿，產生「維特效應」。

潘文忠說，「因此，我也想請各位朋友一起幫忙，在這時候，我們可以多一些默默關心或主動關懷，取代公開轉傳討論，相信會大幅減少周邊親友情緒上的負擔」。

▲台大醫院心身科主任廖士程也呼籲，遇到不幸事件以轉介取代轉傳，以關心加上關懷。（圖／翻攝自潘文忠臉書）



台大醫院心身科主任廖士程也在影片中表示，當碰到負面的消息、碰到需要幫忙的人，以轉介取代轉傳、以關心加上關懷，希望大家一起努力嘗試的方向，除了關懷文化之外，還要強調安全文化，包括高樓的防墜、致命工具的可得性限制，也都有賴大家一起努力。

廖士程也呼籲，大眾應建立起「不怪罪文化」與「當責文化」，所謂「不怪罪文化」就是當有人提早離開的時候，周遭的朋友可能會充滿罪惡感與獨特的痛苦，卻又無法跟別人講，因為不幸事件的發生，是有多重因素造成的悲劇結果，不怪罪之外，還要有「當責文化」每一個人都可以在自己的崗位上，多做一點事情，去幫助需要幫助的人。

潘文忠表示，教育部會重新盤整並完善學生輔導三級體制與網絡合作，強化各項軟硬體資源，讓校園更友善，「若同學們需要幫忙，不要害怕，多跟老師們聊聊，他們會是你最好的夥伴」。

潘文忠所憂心的「維特效應」（The Werther effect）即1774年德國大文豪歌德（Johann Wolfgang von Goethe）發表的小說《少年維特的煩惱》（The Sorrows of Young Werther），因為在當時造成轟動，在整個歐洲引發了模仿維特自殺的風潮。

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