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WHO無法排除台灣！　陳時中：台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣

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▲▼社會福利及衛生環境委員會會議審萊豬 陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛生福利部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者何宏儒安卡拉13日專電

中華民國衛生福利部長陳時中在土耳其媒體專訪中指出，新冠肺炎疫情證實台灣無法自外於全球衛生網絡，強調WHO無法排除台灣，「台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣」。

俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，目前全世界每天有60萬例以上新增病例，每天死亡超過1萬人，而台灣則已逾200天無新增本土病例，是防止病毒傳播並有效控制疫情的罕見成功案例。

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安納杜魯新聞社今天刊登專訪陳時中和土耳其代表鄭泰祥的報導指出，台灣從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情中學到寶貴經驗，面對各種新興傳染病威脅，17年來總是嚴陣以待。

陳時中指出，台灣於1月2日成立嚴重傳染性肺炎疫情應變小組、1月20日成立三級開設中央流行疫情指揮中心，後續升級為一級開設，有效整合跨部會防疫資源，全數投入防疫。

許多國家遭遇個人防護設備短缺問題，無法向醫護人員及民眾提供足夠口罩與隔離衣等防疫用品，台灣則做好萬全準備。

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，台灣於1月24日起管制醫療用口罩出口，同時徵用及擴充口罩生產量能，使國內口罩有效統籌運用，並自2月6日推行健保卡實名制度，透過社區健保藥局及衛生所配發購買，且於3月12日起開放網路訂購、超商取貨，達到有限資源最有效分配，以確保醫療、防疫、民生與產業防備所需。

報導強調，與世界上許多國家不同，台灣沒有進行全面普篩，也沒有實施宵禁，學校、公司行號始終保持開放。鄭泰祥指出，絕大部分民眾生活如常，「台灣無需實施宵禁等措施，這要感謝自疫情爆發之初即快速反應及民眾的高度警覺」。

台灣已超過200天無本土病例，是一項很不容易的成就。但鄭泰祥提醒，無本土病例不代表零風險，「台灣的防疫目標是使風險可控，我們仍建議民眾在日常生活中持續採取防疫措施」、「台灣鼓勵民眾持續遵守防疫措施，以面對可能的疫情反撲與秋冬流感疫情」。

報導指出，中國持續阻止台灣參加世界衛生組織（WHO）的決策機構世界衛生大會（WHA）會議，引起國際社會批評。

陳時中表示，多年來WHO因政治因素而將台灣排除在外，「如果WHO的使命是確保世界上每個人的健康達到最高水準，那麼台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣。經由這波疫情考驗，證實台灣無法自外於全球衛生網絡，WHO也無法將台灣排除在外」。

陳時中說：「我們籲請WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生防疫及健康人權的貢獻，堅定支持將台灣納入WHO。」

鄭泰祥表示，台灣因政治因素再次被排除在11月9日至14日舉行的WHA會議之外，「我們對這結果表示遺憾」。但他強調：「台灣將無畏政治阻礙，持續推動有意義參與WHO體系。」

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