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出席第10屆台南文學獎頒獎典禮　黃偉哲：矢言打造文學之都

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▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第10屆台南文學獎頒獎典禮，13日下午於香格里拉台南遠東國際大飯店舉行，台南市長黃偉哲親自出席頒獎典禮，頒發各類組第1名給得獎者；今年有兩位「雙料得主」，分別為王永成奪得台語散文首獎、台語現代詩佳作，以及許淑娟則獲華語短篇小說與華語散文佳作，青少年組台南一中也有4名學生獲得相當的成績。

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，大家都知道台南是一個有文化底蘊的古都，而藉著舉辦台南文學獎，能夠讓年輕一輩的作家，或者是文學工作者、或是讓有經驗的前輩，都能夠有一個共同的舞台相聚，而且再過4年也要慶祝台南建城400年，400年來先民開創台灣就是從台南開始，這當中有非常艱辛的一段歷程，同時也造就了一段非常璀璨光華的歷史史頁，台南市政府在展望未來的時候，會先回顧過去，以一個新的文學城市來詮釋台南，而今天希望能藉著舉辦台南文學獎，一起來為這座城市點亮文學之光。

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，台南作為一座值得沉浸巷弄之間的城市，適合獨自深入品味生活中的各種滋味，當一座城市漸漸投影出文學的各種想像，重新發現城市的文學能量和新的魅力，便是公部門最大的使命，未來，台南文學獎也將繼續秉持這樣的精神，提供文學紮根成長的園地，成為創作者的依歸，期盼愈來愈多寫作者參與，共同把臺南文學推向更高的藝術境界。

今年文學獎獎項，包含華語短篇小說、華語散文、華語現代詩、報導文學、劇本、古典詩、台語散文、台語現代詩、青少年散文、青少年新詩、踅台南等11組類別，市長黃偉哲也於徵件期間親自拍攝宣傳影片，民眾反應相當熱烈，投稿也相當踴躍，今年總件數達604件參賽作品，其中經過評審委員初、決審的謹慎討論下，共57件作品脫穎而出，評審委員們也反映今年稿件不但數量增加，作品的質量也都有相當水準，今天在頒獎典禮得獎者們齊聚一堂，同享屬於文學的榮耀時刻。

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而去年第9屆甫創設的台南書寫小品文，首推美食為切入點的「呷台南」，今年則為「踅台南」，邀請大眾書寫漫遊台南的故事，一起留住「踅台南」的時光記憶。入選的十篇小品文從大眾熟悉的地景帶入個人情感及感官經驗，在在顯現出生活在此的緩慢步調，透過自身體驗，提取出台南時光的美好。

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日頒獎典禮的現場文藝流芳，許多台南在地詩社的詩人和作家紛紛出席，為得獎者加油喝采，頗有折桂薪傳之意，本屆文學獎的評審委員包括陳昌明、張良澤、吳東晟、王美霞、龔顯宗、王昭華、白聆、楊富閔等人都到場支持台南文學獎；此外，頒獎典禮特邀主持經驗豐富的MOD寰宇新聞二台前主播柯念萱擔綱主持，同時邀請靜謐時光樂團擔任開場表演嘉賓，並且由台南市佳里國小校長帶領小朋友朗讀今年台語現代詩得獎作品—王淑美〈思慕的地圖〉，小朋友們個個毫不怯場，讀得有聲有色，獲得滿堂彩。台南市議員李啟維也親至現場祝賀得獎者。

▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲親自出席台南文學獎頒獎典禮，頒發各類組的第1名給得獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第十屆台南文學獎總獎金高達近134萬元，短篇小說類、劇本類首獎可獲獎金10萬元，優等6萬元，佳作1萬5千元，散文、報導文學類首獎可獲獎金8萬元，優等4萬元，佳作1萬元，詩類首獎可獲獎金6萬元，優等3萬元，佳作1萬元；青少年組第一名可獲獎金1萬2千元，第二名1萬元，第三名8千元，佳作5千元；「踅台南」組則取優選，每名可獲獎金6千元。今年共有604件作品參與角逐，投稿者來自台灣各地，書寫語言遍及白話文、文言文與閩南方言，有台語現代詩 60件、台語散文 23件、華語現代詩 109件、華語散文 84件、華語短篇小說 70件、古典詩 66件、報導文學 17件、劇本 26件、青少年新詩 32件、青少年散文 32件、踅台南 85件，得獎作品由台南市政府文化局結集出版。

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