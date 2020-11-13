「因為我太漂亮了」！學霸正妹曝「求職艱辛」：總是受到歧視

▲莎蒂爾剛摘下澳大利亞環球小姐（Miss Universe Australia）的后冠。（圖／翻攝自Instagram／@mariathattil）



實習記者劉雪兒／綜合報導

外貌出眾的女子，總是會個人刻板印象「花瓶」，即使今天她們有著非常好的學歷，也很難避免這樣的誤會產生。澳洲27歲莎蒂爾（Maria Thattil）就是其中一個例子，她近日分享求職的心路歷程，坦言這一路上因為自己的「外型」太漂亮了，除了受到同事們的歧視之外，也總是收到很多「提醒」。

根據英媒《每日郵報》報導，剛摘下澳洲環球小姐（Miss Universe Australia）后冠的莎蒂爾，大學主修心理學、擁有人力資源碩士學位，但她從實習期間，就被告知說「妳必須要對別人特別友善，因為妳很漂亮，因此其他同事會認為，妳很難相處」，對於這樣的說法讓她非常沮喪。

▲莎蒂爾擁有精緻的五官。（圖／翻攝自Instagram／@mariathattil）



現擔任澳洲聯邦政府高階人才招聘者的莎蒂爾表示，她求職的過程非常心酸，因為高層們總是用外貌和妝法來面試她。有一次，她到新公司辦理入職手續時，人資一臉鄙視的看著她說，「妳被錄取，完全是因為妳的美貌」。但在那之前，那家公司只有2位女性在電話中與她訪談。

▲小時候因為膚色和厚唇的關係，她並不符合大眾的審美要求。（圖／翻攝自Instagram／@mariathattil）



她進一步表示，人類的天性是根據一個人的身體特徵做出判斷，似乎只要是聰明且有抱負的女性，就不可能同時擁有美麗、性感以及創造力。對此，她也在Instagram社群平台上呼籲網友們說，「妳身上的價值，不是由別人的看法，可以決定的。」

雖然出生於澳洲墨爾本，但莎蒂爾的父母皆是印度人，所以從小深膚色、厚嘴唇的她，總是不招人喜歡，直到大眾對於「美的標準」越來越不一樣，再加上媒體和社會的鼓吹下，這已然成為了一種趨勢。當她在榮獲環球小姐后冠那一刻，許多再自然不過的事情，在聚光燈下，瞬間成為眾人的焦點，這也意味著，她必須承擔一些責任，特別是為在公開場合的言行舉止。