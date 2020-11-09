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超狂聯名「台鐵排骨口味」乖乖要來了　鐵路便當節搶先開賣

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▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵首次推出聯名款「台鐵排骨便當」口味乖乖。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵首次推出聯名款「台鐵排骨」口味乖乖，將在今年第6屆鐵路便當節期間11月13日至16日搶先開賣，每日僅限量200包，每包售價45元。

台鐵局主辦第6屆鐵路便當節，以「移動的味道 經典開行」為主軸，這次參展共有30家業者共襄盛舉，將於11月13日至16日在台北車站大廳登場。

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▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵第6屆鐵路便當節，將於11月13日至16日在台北車站大廳登場。（圖／記者賴文萱攝）

今年主視覺非常特別，是夕陽紅中夾起一顆帶點文青風的澄黃滷蛋，設計者顏伯駿表示，其理念是透過童趣互動，從旅客角度出發，以食材與地景連結，詮釋搭火車吃便當的美好滋味，並延伸出結合設計的創意限定紀念品－「呷飯配景餐墊」3款及旅行隨身袋。

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵6家餐務室無不卯足全力，推出7款超吸睛特色便當及經典懷舊便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

活動亮點之一，在品牌識別系統優化後，台鐵6家餐務室無不卯足全力，推出7款超吸睛特色便當及經典懷舊便當。從七堵的宜蘭風味便當、復刻LDR2200外型「黃皮仔車」便當外盒的花蓮柚香便當、盛裝霸氣的戰斧豬排台東便當、豐富海鮮感的高雄碧海解憂便當、滿載中部山海線農特產的魚肉香米便當及國民美食金沙油飯…等多款限時限地特色便當。

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵復刻列車餐車2道餐點，還找來當年的列車服務員重現經典。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

亮點之二，是鐵路經典中的經典，以列車餐車食文化莫屬。今年於會場特地打造2列主題餐車「經典回味-復刻餐車」，以莒光號加掛餐車為原型，還原古早列車餐廳景象，菜色上考究早期人氣餐點，有超台式咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯。

台鐵指出，製作時除詢問早期台菜師傅外，更邀請鐵道收藏家、早期列車服務員一同試菜，連餐具及紙杯等細節都還原當時設計，並搭配火車造型的古早味雞蛋糕，讓民眾彷彿搭上時光列車一同回到1960-70年代的美好。

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵第6屆鐵路便當節，推出火車造型的古早味雞蛋糕。（圖／記者賴文萱攝）

另一列沉穩優雅的「旅行時光-鳴日號」，代表台鐵的未來，外觀上採用甫獲得日本2020 GOOD DESIGN AWARD設計大獎肯定的鳴日號黑橘配色車體。

列車內提供兼具未來感及本土感的鳴日便當，由台北松山意舍酒店與食材旅人顧瑋共同研發，主菜是山產豬腱肉，以乾式發酵方式所製作的天然油芒醬油來精燉紅燒，配菜是台式醃漬風味蘿蔔、小蕃茄、剝皮辣椒，以及深具花東當地氣息的翼豆、筊白筍、紅藜，料理時保有食物原型，讓食材原味呈現部落耆老”記憶的味道”；另外，還有由森高砂咖啡經營的咖啡吧，現場手沖咖啡搭配精緻甜點。

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲「旅行時光-鳴日號」，列車內提供兼具未來感及本土感的鳴日便當。（圖／記者賴文萱攝）

除了好吃美味的便當外，「台鐵夢工場」亦為本屆鐵路便當節推出多款特色鐵路商品，從甫到港的EMU900型通勤列車到象徵台鐵未來的鳴日號周邊商品，一次滿足鐵道迷收藏的夢想。

另外，台鐵這次也首度與知名食品業者合作推出台鐵排骨口味乖乖，在鐵路便當節期間搶先開賣，每日限量200包，售價為45元，在鐵路便當節之後，18日起將在全家便利超商開賣。

▲▼台鐵第6屆鐵路便當節。（圖／記者賴文萱攝）

▲鐵路便當節能搶先買到超狂聯名台鐵排骨便當口味乖乖。（圖／記者賴文萱攝）

除了鐵道美食及商品外，主題活動還有「成就經典戲院」，以讀書會的方式，邀請到劉克襄、陳朝強、郭佩怜、凌宗魁等多位各領域專家，一同從鐵道出發，賞析與分享屬於他們與鐵道的動人故事。「親子館」則以便當研習所，主題規劃DIY體驗活動，歡迎家長帶著小朋友一同了解台鐵美食文化。

「鐵道X跨界論壇」，在展期周末及周日將舉辦四場論壇，分別以美食、文創、旅遊、與設計四大主題，邀請到多位重量級講者齊聚一堂，是為了加深台灣鐵路管理局的品牌定位與意象，與民眾一同探討分享屬於台鐵的經典與未來。

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