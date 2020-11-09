60年代台鐵莒光號「餐車服務員」回歸　重現早期2款超人氣餐點

▲台鐵第6屆鐵路便當節，重現當年列車餐車超人氣的超台式咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵局主辦第6屆鐵路便當節，以「移動的味道 經典開行」為主軸，這次參展共有30家業者共襄盛舉，將於11月13日至16日在台北車站大廳登場。今年在會場特地打造2列主題餐車，其中，「經典回味-復刻餐車」，以莒光號加掛餐車為原型，更找來當年的列車服務員帶來2款當年超人氣餐點，超台式咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯。

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▲▼台鐵復刻60年代列車餐車2道餐點，還找來當年的列車服務員重現經典。（圖／記者賴文萱攝）

鐵路經典中的經典，以列車餐車食文化莫屬。今年於會場特地打造2列主題餐車「經典回味-復刻餐車」，以莒光號加掛餐車為原型，還原古早列車餐廳景象，菜色上考究早期人氣餐點，有超台式咖哩雞腿飯與紅燒牛腩飯。台鐵表示，每天兩款限量開賣200份，售價皆為399員，民眾更可以坐在復刻餐車中，體驗懷舊的經典口味。

據早期列車餐車領班回憶，當時列車上餐點以咖哩雞腿飯最暢銷，咖哩醬料是餐廳先煮好一大鍋送上餐車，生雞腿則是上餐車後，餐車廚房再放入醬料中煮的，因此才能保持雞腿多汁鮮嫩的口感。

台鐵復刻餐車料理時，製作時除詢問早期台菜師傅外，更邀請鐵道收藏家、早期列車服務員一同試菜，連餐具及紙杯等細節都還原當時設計，嘗試找回這份古早味。這次也搭配火車造型的古早味雞蛋糕，讓民眾彷彿搭上時光列車一同回到1960-70年代的美好。

▲台鐵第6屆鐵路便當節，推出火車造型的古早味雞蛋糕。（圖／記者賴文萱攝）

另一列沉穩優雅的「旅行時光-鳴日號」，代表台鐵的未來，外觀上採用甫獲得日本2020 GOOD DESIGN AWARD設計大獎肯定的鳴日號黑橘配色車體。

列車內提供兼具未來感及本土感的鳴日便當，由台北松山意舍酒店與食材旅人顧瑋共同研發，主菜是山產豬腱肉，以乾式發酵方式所製作的天然油芒醬油來精燉紅燒，配菜是台式醃漬風味蘿蔔、小蕃茄、剝皮辣椒，以及深具花東當地氣息的翼豆、筊白筍、紅藜，料理時保有食物原型，讓食材原味呈現部落耆老”記憶的味道”；另外，還有由森高砂咖啡經營的咖啡吧，現場手沖咖啡搭配精緻甜點。

▲「旅行時光-鳴日號」，列車內提供兼具未來感及本土感的鳴日便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵第6屆鐵路便當節，將於11月13日至16日在台北車站大廳登場。（圖／記者賴文萱攝）

今年鐵路便當節主視覺非常特別，是夕陽紅中夾起一顆帶點文青風的澄黃滷蛋，設計者顏伯駿表示，其理念是透過童趣互動，從旅客角度出發，以食材與地景連結，詮釋搭火車吃便當的美好滋味，並延伸出結合設計的創意限定紀念品－「呷飯配景餐墊」3款及旅行隨身袋。

▲今年鐵路便當節，主視覺是夕陽紅中夾起一顆帶點文青風的澄黃滷蛋。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵便當在品牌識別系統優化後，台鐵6家餐務室無不卯足全力，推出超吸睛特色便當。從七堵的宜蘭風味便當、復刻LDR2200外型「黃皮仔車」便當外盒的花蓮柚香便當、盛裝霸氣的戰斧豬排台東便當、豐富海鮮感的高雄碧海解憂便當、滿載中部山海線農特產的魚肉香米便當及國民美食金沙油飯…等多款限時限地特色便當。

▲▼台鐵6家餐務室無不卯足全力，推出7款超吸睛特色便當及經典懷舊便當。（圖／記者賴文萱攝）

除了好吃美味的便當外，「台鐵夢工場」亦為本屆鐵路便當節推出多款特色鐵路商品，從甫到港的EMU900型通勤列車到象徵台鐵未來的鳴日號周邊商品，一次滿足鐵道迷收藏的夢想。

▼「台鐵夢工場」為本屆鐵路便當節推出多款特色鐵路商品。（圖／記者賴文萱攝）

另外，台鐵這次也首度與知名食品業者合作推出台鐵排骨口味乖乖，在鐵路便當節期間搶先開賣，每日限量200包，售價為45元，在鐵路便當節之後，18日起將在全家便利超商開賣。

▲鐵路便當節能搶先買到超狂聯名台鐵排骨便當口味乖乖。（圖／記者賴文萱攝）



除了鐵道美食及商品外，主題活動還有「成就經典戲院」，以讀書會的方式，邀請到劉克襄、陳朝強、郭佩怜、凌宗魁等多位各領域專家，一同從鐵道出發，賞析與分享屬於他們與鐵道的動人故事。「親子館」則以便當研習所，主題規劃DIY體驗活動，歡迎家長帶著小朋友一同了解台鐵美食文化。

「鐵道X跨界論壇」，在展期周末及周日將舉辦四場論壇，分別以美食、文創、旅遊、與設計四大主題，邀請到多位重量級講者齊聚一堂，是為了加深台灣鐵路管理局的品牌定位與意象，與民眾一同探討分享屬於台鐵的經典與未來。

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