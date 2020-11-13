本土疫情連環爆　陸喊卡20國99家企業產品進口

▲大陸對疫情高風險地區的產品進口啟動排查。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對天津、上海、安徽等地近期持續爆出本土疫情，大陸國務院12日召開記者會，由國家衛健委宣布冬季疫情防控工作。其中，為應對不少本土疫情可能與冷凍進口食品病毒殘留有關，致工人感染後產生擴散風險，大陸海關總署宣布，現已暫停了發生員工感染的20個國家、99家生產企業的產品進口。

大陸國家衛健委副主任李斌坦言，中國面臨的境外輸入病例導致本地傳播風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。同時，冬季其他呼吸道傳染病進入高發期，疫情防控工作一刻不能放鬆。





▲大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新12日出席國新辦新聞發布會。（圖／大陸國務院新聞辦公室網站）

大陸外交部副部長羅照輝進一步揭露，截至目前，中國大陸從境外累計輸入的病例達3600多例，特別是10月以來輸入病例快速上升，日均輸入16.6例，比9月增長45%。11月前10天，就輸入了260例。

為此，大陸官方近日在防控境外輸入上，採取增加一次血清抗體檢測、登機前的核酸檢測由72個小時縮減到48個小時、在中轉地也增加一次檢測，還有對一些疫情高風險國家，採取緊縮簽證政策，以及航班熔斷機制更嚴格執行等。

大陸移民局表示，自疫情爆發以來，採取嚴格口岸通道管控、嚴格控制不必要人員跨境活動等措施，目前為止，已經關停了46個陸地口岸、66條邊民通道，從嚴限制仍在運行的陸地口岸及邊民通道的人員通行，僅保留貨物運轉功能。

對於自北京6月復發疫情後，就廣受關注的新冠病毒透過進口冷鏈食品輸入問題，大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新表示，全國海關已累計抽查50個國家140家進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22家進口冷鏈食品生產企業採取了暫停或者撤銷其註冊資格等措施。

另一方面，對發生員工感染新冠肺炎的20個國家99家生產企業，大陸海關總署採取暫停其產品進口的措施；同時加大對進口海鮮等冷鏈食品的抽樣檢測，檢出陽性後實施緊急預防性措施。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！