美國提加開航班　華春瑩推文諷「雙標」：病例超過1000萬

▲中國外交部發言人華春瑩。(圖/CFP)

記者陳政錄/綜合報導

美國航空公司日前表示,將重新執飛飛往中國的航班,但面對中美班次因疫情減少,美國官員仍直呼「不滿意」。對此,中國外交部發言人華春瑩似乎「撿到槍」,發文諷刺在疫情初期,美國宣布對華旅行禁令,如今美國病例超過1000萬,卻要求每周往中國飛100多個航班。

路透社報導,美國航空公司(American Airlines)日前表示,將於週三重新執飛飛往中國的客運航班,使得美國航司執飛的中美航班數增至每週10班。

▲華春瑩發推文諷刺,美國新冠肺炎病例數破千萬,卻要求中國開放更多航班。(圖翻攝Twitter)

對於中美航班恢復緩慢,美國運輸部負責航空和國際事務的副助理部長大衛·肖特(David Short)11日說,美國並不滿意此情況。他還表示,中國並不尊重中美關於航班執飛的協議內容,美國的航絲有權繼續行使規定內的條款。

路透報導指,按照中美相關協議內容,允許雙方每週執飛100多個中美航班。

面對美國官員喊話,華春瑩12日推文,指稱「1月31日,美國的新冠病例數還少於10,一項針對中國的旅行禁令生效。現在,美國的病例已超過1000萬例,卻要求每週往中國飛100多個航班。」

A nationwide travel ban from #China took effect on January 31, when the #US only had less than 10 cases. Now, with over #10millioncases, the US demands over 100 flights to China every week.