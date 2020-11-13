美國提加開航班　華春瑩推文諷「雙標」：病例超過1000萬

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國航空公司日前表示，將重新執飛飛往中國的航班，但面對中美班次因疫情減少，美國官員仍直呼「不滿意」。對此，中國外交部發言人華春瑩似乎「撿到槍」，發文諷刺在疫情初期，美國宣布對華旅行禁令，如今美國病例超過1000萬，卻要求每周往中國飛100多個航班。

路透社報導，美國航空公司（American Airlines）日前表示，將於週三重新執飛飛往中國的客運航班，使得美國航司執飛的中美航班數增至每週10班。

▲華春瑩發推文諷刺，美國新冠肺炎病例數破千萬，卻要求中國開放更多航班。（圖翻攝Twitter）

對於中美航班恢復緩慢，美國運輸部負責航空和國際事務的副助理部長大衛·肖特（David Short）11日說，美國並不滿意此情況。他還表示，中國並不尊重中美關於航班執飛的協議內容，美國的航絲有權繼續行使規定內的條款。

路透報導指，按照中美相關協議內容，允許雙方每週執飛100多個中美航班。

面對美國官員喊話，華春瑩12日推文，指稱「1月31日，美國的新冠病例數還少於10，一項針對中國的旅行禁令生效。現在，美國的病例已超過1000萬例，卻要求每週往中國飛100多個航班。」

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！