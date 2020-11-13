美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

▲超美3款花樣，預計掀起一波搶購熱潮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

口罩已成為國人日常必需品，搶到特殊色更是生活中的小確幸，秉持著防疫生活美學，美妝生活通路寶雅這次攜手聚泰科技，共同打造3款絕美雙鋼印醫用口罩，希望滿足民眾防疫且追求時尚的心情。

▲3款圖樣實拍照。

為了滿足愛美女生的心，寶雅獨家上市3款時尚醫用口罩，由台灣製造，雙鋼印標示以及擁有ISO高品管與符合無塵室標準認證。3層設計讓防疫抗菌更扎實，表層防潑水、中層採用熔噴不織布來隔絕細菌粉塵，貼近肌膚的底層使用親膚透氣的纖維不織布，能吸附汗水及油脂維持乾爽。

▲寶雅限定MIT許願口罩，雲朵朵款，一盒50入，399元。

▲ 寶雅限定MIT許願口罩，冰晶紫款，一盒50入，399元。

▲寶雅限定MIT許願口罩，幻彩虹款，一盒50入，399元。

全系列共推出3種款式，分別為雲朵朵、冰晶紫以及幻彩虹，粉嫩色彩讓你戴出時尚好心情，希望利用繽紛一掃疫情帶來的陰霾。寶雅限定MIT許願口罩定價為一盒50入，售價399元，本周六（11/14）將會陸續抵達全台所有門市，供貨狀況依各門市有所不同。

寶雅公關表示，第一批已準備好10萬盒的口罩數量，目前無接受預購，11/14（六）及11/15（日）每人限購各花色各一盒，限量販售，售完為止。

▲屈臣氏、康是美仍不定期開賣中衛特殊色口罩。

康是美和屈臣氏方面則是不定期上架多款醫用盒裝口罩，給消費者多樣化選擇。官網也會預告中衛特殊色口罩開賣消息，民眾可仔細留意。