國防部將成立「國軍疫情指揮中心」　降低軍中疫情傳染風險　

▲蔡英文今年2月27日視察陸軍第33化學兵群防疫整備。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

有鑑於國軍官兵群體生活型態有增高傳染病傳播風險，國防部10日宣布，將參考中央流行疫情指揮中心架構將設立「國軍疫情指揮中心」，不僅會藉由綿密監控機制與通報作業系統，及早偵測國軍各單位突發傳染性疾病或群聚感染，並立即介入正確的防疫措施，也會貫徹中央防疫政策指導，以完善國軍疫情指揮管制系統。

國防部指出，該中心下轄「疫情監控反應組」、「防疫宣導組」及「防疫檢驗組」等3作業組，平時對應衛福部疾管署，統籌規劃國軍各項防疫政策；變時（疫情發生時）同步配合中央流行疫情指揮中心啟動機制，逐級依功能開設各分組，全面執行國軍疫情管制作業。

此外，「國軍疫情指揮中心」內設置主任室、綜合辦公室及疫情管制會議室各一間。其中疫情管制會議室主要為因應疫情發生並配合中央提升開設等級時，供中心各組別值勤人員進駐輪值，有效掌握最新政策指導，管制落實各項防疫作為。

國防部強調，「國軍疫情指揮中心」為國防部在傳染病防治史上一重要的里程碑，藉由疫情指揮中心的設置，透過綿密的監測系統，即時的回報機制，進而提供精準的防疫措施，使國軍官兵維持健康戰力，並且能夠專注於戰訓本務，以維國防戰力及國軍士氣。

至於如何面對近期再起的疫情，國防部表示，將持續要求各單位依「建立個人防線、阻斷傳染鏈」原則，貫徹中央防疫政策指導，務實執行各項防疫作業，確保官兵健康，維護國人生命安全。