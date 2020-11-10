冒牌國家隊狂賣50多萬片口罩！富達董座遭起訴　沒收黑心錢226萬

▲販售50多萬片假國家隊口罩，彰化富達實業劉姓負責人遭起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

彰化富達實業社劉姓負責人引進不明口罩，混充為醫用口罩，還大膽冒用「口罩國家隊」宏瑋醫材公司名義印製包裝外盒，共賣出50多萬片，遭民眾檢舉。南投地檢署宣布偵查終結，就羈押中的劉姓負責人部分提起公訴，依違反偽造文書、詐欺、違反藥事法等罪，移送南投地法審理，並聲請法院沒收犯罪所得新台幣226萬元及查扣的3萬9000多片口罩。

有民眾8月2日在南投市一家藥局購買外盒印有口罩國家隊宏瑋公司的口罩，但發現外盒包裝製造商名稱卻是宏瑋「路材」有限公司，而非「醫材」，但製造商卻同樣位於台中市烏日區，民眾驚覺包裝印字有異，於是向南投縣調查站檢舉。

經南投縣調查站報請南投地檢署指派檢察官張鈞翔指揮偵辦，協同張永政檢察官、鄭文正檢察官組成專案小組，經縝密蒐證後，分別發動3波搜索，總計在南投市、彰化縣等7處藥局、公司、行號、犯嫌住處，扣得22多萬片口罩，並向法院聲請准予扣押劉姓負責人帳戶、股票，價值約200萬元。

專案小組查出，劉姓負責人以每片4元買進無醫療器材許可證字號的假醫療口罩約140萬片，再委託印刷公司冒用國家口罩隊宏瑋醫材公司名義，印製1.2萬個外盒，冒名販售非宏瑋公司生產的不明口罩，再以每片口罩約4.4元販售，共販出50萬餘片，犯罪所得約226萬元。

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