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網購中衛炫綠口罩　花335元拆開「空箱一個」！網傻：最貴的口罩

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▲▼momo搶到一盒中衛炫綠，結果是空箱（圖／翻攝momo網購好物交流）

▲原PO搶到一盒中衛炫綠，結果是空箱！（圖／翻攝momo網購好物交流）

記者劉維榛／綜合報導

儘管台灣疫情趨緩，但電商只要推出特殊顏色口罩，仍會造成搶購潮！不過有女網友傻眼直呼，在網路上買到中衛炫綠口罩，結果包裹宅配到家，打開箱子卻是空空如也。而客服得知凸槌狀況後，已趕緊調貨處理，而原PO才鬆口氣直呼「這一兩天會寄來，再看後續收到貨如何！」

一名女網友在臉書《momo網購好物交流》抱怨，9日在網站上，她幸運搶到一盒中衛炫綠醫療口罩，30片盒裝加物流費總共335元。中間歷經一番波折後，終於在今（11）日收到包裹，結果拆開來卻是空箱子一個。

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原PO還原當時狀況，「家人收到拿到驚覺有異，馬上拆箱，發現空的，司機已經開走，重點還沒拿單子讓家人簽收」，當下家人有追出去，無奈只能看著宅配車輛漸漸消失。事後原PO向客服反映，無奈案件仍在處理中，因此沒有下文。

文章曝光後，底下網友也傻爆眼回應，「雙11太忙了」、「真的會三條線」、「應該在調閱監視器」、「所以說開箱錄影很重要」、「空的，也太狂」、「今天剛收到潮橘，還好不是空盒子」、「這箱子運費竟然要75元！哈」、「最貴的口罩」。

對於送空箱的狀況，截至出稿時間，電商業者仍未給予回應。不過原PO事後更新表示，「MOMO一開始說要退費給我，我無法接受，缺的不是335元，而是好不容易搶到的中衛口罩，後來（客服）又打來說幫我調到貨，這一兩天會寄來。」

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