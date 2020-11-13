　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼美商威力馬採訪＋產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲想要抗老凍齡，除了保持運動習慣、均衡飲食和作息之外，補充保健食品也是許多人選擇的方法。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

雖然人體無可避免地會逐漸老化，但有些人卻能在說出年齡時，讓身邊的人都嚇一大跳，他們的肌膚狀態、氣色以及散發出來的活力，遠比實際年紀要年輕許多，不禁令人好奇究竟是如何辦到的？減緩老化、維繫青春健康是許多人畢生追求的目標，不論是擦保養品、吃保健食品還是尋求醫美，通通都是希望讓自己身體內外皆凍齡，最好是停留在永遠的25歲。美商威力馬生技因應廣大民眾需求，獨家提出「腺體平衡理論」並依此研發「激密活凝素-Well Age 3+1」保健食品，搭配日常良好的飲食作息和睡眠，讓人輕鬆擁有健康減齡生活。

以前通宵玩樂隔天照樣神采奕奕，現在一熬夜就算連睡幾天還是好累，總覺得自己的體力精神一年不如一年嗎？美商威力馬表示，依據美國科學家研究，25歲後人體激素內分泌開始下滑，這正是導致體力衰退、氣色變差等老化現象出現的關鍵原因。據此威力馬獨家提出「腺體平衡理論」，總裁黃福星表示，人體從腦下垂體調節激素內分泌的分泌量，由八大腺體透過血液傳遞激素，對於人體協調、恆定扮演重要角色；如果能通過正確營養補給，使身體八大腺體平衡，即可從源頭讓生理機能正常地運作，維持健康體力，自然由內而外展現青春活力。

▲▼美商威力馬採訪＋產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲美商威力馬總裁黃福星，向民眾推廣獨家「腺體平衡理論」。

總裁黃福星進一步說明，不像其他美容營養品，針對單一狀況改善，威力馬產品「激密活凝素-Well Age 3+1」是從掌握全身老化關鍵的腺體激素下手，像是產品中的「甘油磷酸膽鹼」成分，即是一種神經傳導物質乙醯膽鹼的前驅物，經人體吸收後會轉換為乙醯膽鹼，透過長期服用，將可幫助內分泌調理，進而達到腺體平衡，讓代謝機能活化、改善睡眠品質。黃福星分享每天約喝2千c.c.以上足夠的水，睡眠充足、飲食忌口，依個人喜好保持運動習慣，再加上持續服用激密活凝素3～4週，就能感覺皮膚變透亮。他更補充由於激密活凝素成分單純，糖尿病、高血壓患者也能安心吃。

▲▼美商威力馬採訪＋產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲美商威力馬總裁黃福星受訪時表示，「激密」產品通過多項檢驗，民眾可以放心服用。

為了協助更多人達成逆轉年齡的心願，成為他人眼中羨慕的對象，美商威力馬開啟推廣計畫稱為「免low平台」，總裁黃福星說明，希望藉由平台的成立，加強投身威力馬夥伴們的教育訓練和人才培育，除了傳遞獨家腺體平衡理論產品理念，更要能以「為人們幸福提供奉獻」為出發點，打造一個健康、社會公益的優質環境。目前參與會員已突破2萬多個家庭，黃福星笑說過去多為30～65歲的青壯年，因有感老化速度相較旁人更緩慢而主動好康逗相報；現在也有20多歲的年輕人加入，期待透過及早保養、留住滿滿活力。

▲▼美商威力馬採訪＋產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲依據腺體平衡理論製作的「激密活凝素-Well Age 3+1」，1份包裝內含4錠。

黃福星期許免LOW平台能達成10萬會員的目標，隨著社會保健意識逐年升高，讓更多人了解延緩身體老化、維持身體健康的方法，並且為自己打造老後生活的新可能。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
買電動機車最佳時間「就在年底」！　補助拿2.8萬
醫學生裝「處男」騙上床！她爆血仍甜喊：是第1個　抓包劈腿崩潰
停車「立中柱」秒悲劇！　他崩潰：大家都不敢靠近
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

松本清招募APP會員現抵50元、屈臣氏祭出「黃金21天」最殺折扣

城市最夯跑步路線「大安森林公園」！穿adidas 臺北馬拉松限定跑鞋熱血尬跑！

拉拉熊針織手提袋可愛翻！粉絲必收藏　小7冬季全新集點系列

【廣編】Panasonic清淨型除濕機1機雙效　乾爽清新看得見

創新高！東森購物雙11業績衝破6.7億　前20大熱銷夯品貢獻億元買氣

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

美到尖叫！寶雅限定「時尚醫用口罩」11/14開賣，限量10萬盒

青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

只有3天！7-11黑五限定優惠「零食買5送5、現萃茶20杯狂省200元」

松本清招募APP會員現抵50元、屈臣氏祭出「黃金21天」最殺折扣

城市最夯跑步路線「大安森林公園」！穿adidas 臺北馬拉松限定跑鞋熱血尬跑！

拉拉熊針織手提袋可愛翻！粉絲必收藏　小7冬季全新集點系列

【廣編】Panasonic清淨型除濕機1機雙效　乾爽清新看得見

創新高！東森購物雙11業績衝破6.7億　前20大熱銷夯品貢獻億元買氣

雙11過後照樣省！超商消費送百元購物金　限時3周、每周限量10萬筆

東森全球新連鎖積極佈局美、中、東南亞版圖　2025營收挑戰350億

撒幣2代「千元香檳洗大牛」　花2億買6飛機爽玩…老爸驚人生意版圖曝光！

免門票還有花茶喝！花蓮版秘密花園　漫遊池畔狂拍空靈系美照

宋讚養36萬訂閱「影片無預警全消失」　曝回韓近況：精神奪走健康

「1隻10幾20萬耶！」路人見歐告美噴狂讚　媽笑：身價比我高

LINE導入臉部辨識、指紋辨識登入　首波先在iPad版本登場

元大原油正2今下市！　金管會：尚有逾2萬投資人持這檔ETF

黃明志狂嗑美食吐槽像「廚餘」　謝盈萱再摘金最怕「她」？

Dior星星拉鍊化妝包才978元！打開竟有保養品＋香水　划算到爆炸

台酒麵攤暖心新作「酒燉排骨湯麵」　藥膳酒包+排骨清湯=冬天驅寒聖品

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

消費熱門新聞

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

松本清、屈臣氏優惠折扣大比拚

博田醫院高品質打造國際醫美中心

衣服有火鍋味超尷尬？日本大絕招

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

Dyson雙11明星商品獨家現折1萬4

雙11圖書折價爭議　momo發聲明回應

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

全聯「請支援收銀」口罩加碼補貨

潮穿adidas與明星尬跑大安森林

東森購物雙11　業績衝破6.7億創新高

美商威力馬秀獨家「激密」顧活力

小七雙棍優惠搶先！咖啡11送11

更多熱門

相關新聞

擺脫搔癢臭味！5種私密處保養食物

擺脫搔癢臭味！5種私密處保養食物

現代人生活忙碌、壓力大，還有熬夜、愛穿緊身褲等多種因素影響下，不少女生都有私密處搔癢、飄異味，甚至反覆感染等困擾。美女營養師高敏敏特別針對「私密處保養該怎麼吃？」指出5類食物，用「吃」的就能幫助跟「妹妹」的異味搔癢說再見，還能自然散發淡淡清香。

黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素

用愛自拍的生活習慣 打造易瘦體質

用愛自拍的生活習慣 打造易瘦體質

他每天水果！身體出現「這毛病」

他每天水果！身體出現「這毛病」

關鍵字：

美商威力馬激密活凝素腺體平衡理論老化健康

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

女星偷情遭暴打！律師：正宮惹禍

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面