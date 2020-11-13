青春活力遠勝同齡人！2萬家庭見證「激密」威力　腺體平衡理論改寫計歲方式

▲想要抗老凍齡，除了保持運動習慣、均衡飲食和作息之外，補充保健食品也是許多人選擇的方法。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

雖然人體無可避免地會逐漸老化，但有些人卻能在說出年齡時，讓身邊的人都嚇一大跳，他們的肌膚狀態、氣色以及散發出來的活力，遠比實際年紀要年輕許多，不禁令人好奇究竟是如何辦到的？減緩老化、維繫青春健康是許多人畢生追求的目標，不論是擦保養品、吃保健食品還是尋求醫美，通通都是希望讓自己身體內外皆凍齡，最好是停留在永遠的25歲。美商威力馬生技因應廣大民眾需求，獨家提出「腺體平衡理論」並依此研發「激密活凝素-Well Age 3+1」保健食品，搭配日常良好的飲食作息和睡眠，讓人輕鬆擁有健康減齡生活。

以前通宵玩樂隔天照樣神采奕奕，現在一熬夜就算連睡幾天還是好累，總覺得自己的體力精神一年不如一年嗎？美商威力馬表示，依據美國科學家研究，25歲後人體激素內分泌開始下滑，這正是導致體力衰退、氣色變差等老化現象出現的關鍵原因。據此威力馬獨家提出「腺體平衡理論」，總裁黃福星表示，人體從腦下垂體調節激素內分泌的分泌量，由八大腺體透過血液傳遞激素，對於人體協調、恆定扮演重要角色；如果能通過正確營養補給，使身體八大腺體平衡，即可從源頭讓生理機能正常地運作，維持健康體力，自然由內而外展現青春活力。

▲美商威力馬總裁黃福星，向民眾推廣獨家「腺體平衡理論」。

總裁黃福星進一步說明，不像其他美容營養品，針對單一狀況改善，威力馬產品「激密活凝素-Well Age 3+1」是從掌握全身老化關鍵的腺體激素下手，像是產品中的「甘油磷酸膽鹼」成分，即是一種神經傳導物質乙醯膽鹼的前驅物，經人體吸收後會轉換為乙醯膽鹼，透過長期服用，將可幫助內分泌調理，進而達到腺體平衡，讓代謝機能活化、改善睡眠品質。黃福星分享每天約喝2千c.c.以上足夠的水，睡眠充足、飲食忌口，依個人喜好保持運動習慣，再加上持續服用激密活凝素3～4週，就能感覺皮膚變透亮。他更補充由於激密活凝素成分單純，糖尿病、高血壓患者也能安心吃。

▲美商威力馬總裁黃福星受訪時表示，「激密」產品通過多項檢驗，民眾可以放心服用。

為了協助更多人達成逆轉年齡的心願，成為他人眼中羨慕的對象，美商威力馬開啟推廣計畫稱為「免low平台」，總裁黃福星說明，希望藉由平台的成立，加強投身威力馬夥伴們的教育訓練和人才培育，除了傳遞獨家腺體平衡理論產品理念，更要能以「為人們幸福提供奉獻」為出發點，打造一個健康、社會公益的優質環境。目前參與會員已突破2萬多個家庭，黃福星笑說過去多為30～65歲的青壯年，因有感老化速度相較旁人更緩慢而主動好康逗相報；現在也有20多歲的年輕人加入，期待透過及早保養、留住滿滿活力。

▲依據腺體平衡理論製作的「激密活凝素-Well Age 3+1」，1份包裝內含4錠。

黃福星期許免LOW平台能達成10萬會員的目標，隨著社會保健意識逐年升高，讓更多人了解延緩身體老化、維持身體健康的方法，並且為自己打造老後生活的新可能。