出席台南市照顧關懷據點成果展　 黃偉哲為長者的健康活力加油喝采

▲「2020年社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃躍青春」據點成果展活動，黃偉哲市長特別出席，鼓舞據點長輩盡情展現健康活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



打造高齡友善的城市，一直是台南市政府施政目標，而為展現據點長者健康促進的成效，社會局7日上午在白河區運動公園，辦理溪北的「2020年社區照顧關懷據點健促成果-FUN閃躍青春」據點成果展活動，黃偉哲市長特別出席，鼓舞據點長輩盡情展現健康活力，現場熱鬧滾滾，歡笑聲不絕於耳。





黃偉哲市長表示，社區就像一個大家庭，不能自掃門前雪，只要每個人都出一些力，就能讓社區變得更好，像環保就有社區環保志工，治安就由治安巡守隊負責，另外也有社區媽媽教室、辦關懷共餐的，大家一起把各自負責的部分做好，這樣社區會變得越來越好，也會像一個大家庭一樣溫暖，所以他很感謝來自社區的各位好朋友一起為社區關懷而努力，市政府也會盡全力來協助辦理社區關懷。



今天的成果展活動一開始由長者們帶來「咱的感情親像熱天」大會舞揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛，現場民眾跟著長輩們一起舞出快樂能量，緊接著是一群平均78歲以上的長者，輪番在舞台擊鼓、弄獅、排舞及創意服裝走秀，綻放熱情與活力，而今年首創的社區劇場工作坊，更是力邀社區自己編排戲劇自己演出，透過戲劇展現在地情感與長輩豐碩的創造力。立委賴惠員和市議員張世賢、沈家鳳也在台下欣賞長者精心排練的節目，為長者加油打氣、與民同樂！





另外，現場還有規劃抬花轎、神投手、風火輪、運球高手及掌上明珠等五個關卡，運用平常長輩到據點參與的健康促進課程，鼓勵長輩們組隊報名參加挑戰自我，各據點阿公阿嬤同場競技，為了團體榮譽，大夥鬥志高昂，比賽活力不輸年輕人，隊友們大聲加油鼓舞士氣，充分展現團隊默契，氣氛樂翻天，讓人見識到爺奶們不一young的成果發表會。



黃偉哲市長表示，以前的人常說「活到老，學到老」，今天透過照顧關懷據點提供長輩服務，希望讓長輩們能夠「學到老，快樂活到老」，此次據點成果展長輩們展現的熱情與自信，以及活力學習的成果，即為最好的印證。而目前台南市已佈建369個社區照顧關懷據點，提供長輩關懷訪視、電話問安、餐飲服務、健康促進及預防延緩失能照護課程，未來持續鼓勵社區長者走出家門，參與據點活動，活絡人際關係，學習新知進而實現生命價值。

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