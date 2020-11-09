　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／上海報導

隨著大陸疫情趨緩，東森自然美預計在Q4重磅推出「紅葉臻顏禮包」，讓顧客踏入實體店，使皮膚呵護不間斷。《ETtoday新聞雲》記者8日前進東森自然美在進博會的展場，親自體驗女性保養肌膚的奇妙感覺。東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻表示，「第一眼看到記者的臉，便知道平常疏於保養，毛孔淤塞嚴重，課程做完必定會有換張臉的效果。」

▲東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻。（圖／記者魏有德攝）

據了解，這項紅葉臻顏禮套課程主要針對夏季肌膚殘留問題，在秋冬兩季進行修復，分為NB-1Plus凝時抗皺及盈亮透白兩種，針對不同需求的客群，挑選最適合的方案。記者從肌膚檢測開始，在老師幫助下，透過儀器了解目前臉部皮膚的「慘狀」，毛孔阻塞嚴重，也導致面部皮膚老化速度增加。

▲膚質檢測利用大數據紀錄顧客皮膚變化，尋求最佳解決方案。（圖／記者魏有德攝）

▲膚質檢測利用大數據紀錄顧客皮膚變化，尋求最佳解決方案。（圖／記者魏有德攝）

了解皮膚情況後，從初步清潔、細胞洗澡、無針水光精粹液精華注入、七功能儀plus注滲、點穴、撥筋、精油按摩、標靶敷面組合、青春美眸眼膜及銀鉑超導面膜貼敷等，流程雖然繁瑣，但每一步驟都用上相應的東森自然美系列產品。對於初體驗的「大老粗」男記者而言，宛如「劉佬佬進大觀園」，也欽佩女生追求健康的嚴謹及辛苦。

▲標靶敷面組合使用的王牌標靶敷面粉。（圖／記者魏有德攝）

▲標靶敷面組合使用的王牌標靶敷面粉。（圖／記者魏有德攝）

在課程進行過程中，老師特別提到，標靶敷面組合使用的王牌標靶敷面粉，是顧客接受度最高、反饋最多的產品，「可以徹底清除毛細孔中的汙物、鉛質、水銀、毒素等，吸取皮膚中的油脂、死滅細胞、粗厚角質，使毛孔舒暢。」

鄭婷嫻表示，女生比較注重臉部的保養，可以讓自己散發更多活力，男性近年在皮膚健康的意識也逐漸抬頭，一般來說，男生通常較不會花時間在臉部保養上，往往導致臉部滲油、皮膚老化快速。鄭婷嫻建議，「除了選用適合的洗面乳，透過敷面粉、面膜定期保養，也是一種不錯的選擇。」

▲ETtoday新聞雲記者體驗東森自然美紅葉臻顏禮套課程。（圖／記者魏有德攝）

▲ETtoday新聞雲記者體驗東森自然美紅葉臻顏禮套課程。（圖／記者魏有德攝）

體驗結束後，從儀器上來看，原本聚集的黑色素及由污物質明顯擴散開，皮膚的紋路也從單一的縱向線變成網格狀的正常膚質，不過，老師強調，「一次的體驗效果雖突出，仍需要不間斷的課程才能維持，將整體狀態保持在一定水平上。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
蘇見信「給17年女友名分」爆要結婚了　南港密築愛巢…經紀人回
「綺夢」張敏復出直播！　52歲0修圖模樣曝光…網驚：認不出
艾陶成颱了！梵高最快今接力誕生　北北基大雨晚起最冷探16度
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

雙11前陸官方下重手　約談阿里、京東27家平台「強監管」

香港增3例「源頭不明」本土確診　政務司長提三地健康碼互換

海協會張志軍：繼續拿出有效措施支持台商

冷庫裝卸工確診！天津新增本土疫情　宣布進入戰時狀態

拜登勝選對中國「沒什麼大不了」　他揭關鍵：台灣重要性自然下降

陸黨媒轉發川普「勝選」推文　留言「HaHa＋嘲笑臉」後秒刪

拜登將聯歐制中　陸「網紅」分析師任澤平：中美博弈有長期性

正妹街頭鞭打跪爬男「你像狗一樣」　路人圍觀PO網！牽出SM殺人案

撇當中國版馬斯克　陸第二枚民營運載火箭「穀神星一號」發射

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

拜登「成功奪賓州」當選美總統 284票突破門檻！川普連任失敗

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

雙11前陸官方下重手　約談阿里、京東27家平台「強監管」

香港增3例「源頭不明」本土確診　政務司長提三地健康碼互換

海協會張志軍：繼續拿出有效措施支持台商

冷庫裝卸工確診！天津新增本土疫情　宣布進入戰時狀態

拜登勝選對中國「沒什麼大不了」　他揭關鍵：台灣重要性自然下降

陸黨媒轉發川普「勝選」推文　留言「HaHa＋嘲笑臉」後秒刪

拜登將聯歐制中　陸「網紅」分析師任澤平：中美博弈有長期性

正妹街頭鞭打跪爬男「你像狗一樣」　路人圍觀PO網！牽出SM殺人案

撇當中國版馬斯克　陸第二枚民營運載火箭「穀神星一號」發射

榔頭爆頭男友同眠3天　「嬌小女」的分屍技巧連警察都驚訝

疫情引爆第3次世界大戰！　英參謀長憂：區域衝突誤判戰事將升級

為日常增添儀式感！打造質感生活首選「香氛」與「咖啡沖煮套具」

周遊攬牢牢李朝永放閃！83歲女強人超狂「要變紅寶了」

信「給17年女友名分」爆要結婚了！　南港密築愛巢…經紀人回應了

野狗「叼骷髏頭當球玩」揭驚悚分屍案　死者手錶機芯迫兇手現形

全台約508萬人罹患高血壓！十大死因3種跟它有關

清境農場綿羊秀「手插嘴」惹議　真實原因曝！承諾不對羊開玩笑了

影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

唐綺陽運勢／處女越低調越好！「大環境重新洗牌」12月中前有巨大變動

黃金緊咬店中「尬意娃娃」不放 媽被強迫中獎 無奈請店員剪吊牌

大陸熱門新聞

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

4男將16瓶「芬普尼」倒河　22萬條魚暴斃

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

他天天喝奶茶　3個月暴瘦10公斤

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

正妹街頭鞭打跪爬男「你像狗一樣」

21歲妹偷嘗禁果變石女　醫竟給她假陽具

他爽中5千萬！2年後孤獨死在荒山上

27歲女網戀帥氣11歲少年！一見面哭了竟是他爸

學者：拜登勝選對中國「沒什麼大不了」

6歲妹變人肉菸灰缸　拔牙逼吞下

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

更多熱門

相關新聞

劉錚6分10籃板3助攻 賞福建9連敗

劉錚6分10籃板3助攻 賞福建9連敗

本季轉往上海大鯊魚效力的「台灣飛人」劉錚，8日隨隊交手福建潯興，此戰劉錚先發出賽32分鐘，貢獻6分、10籃板、3助攻、3抄截表現全面，上海此戰團隊表現全面，上半場就拉開大幅領先，最終117比93大勝。福建此戰頭號戰將王哲林缺陣，台灣好手胡瓏貿也連續第2場缺陣。

東森自然美大步跟上「十四五」主旋律 瞄準小資市場祭出「組合拳」

東森自然美大步跟上「十四五」主旋律 瞄準小資市場祭出「組合拳」

東森自然美益生菌「入口即化」 由外而內「大健康」零死角

東森自然美益生菌「入口即化」 由外而內「大健康」零死角

把握「她經濟美麗財」 東森自然美登陸進博會秀「創新＋突破」

把握「她經濟美麗財」 東森自然美登陸進博會秀「創新＋突破」

東森自然美美麗島旗艦店開幕！

東森自然美美麗島旗艦店開幕！

關鍵字：

進口博覽會東森自然美進博會上海護膚美白化妝品保養品特派現場

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

楊丞琳唱到「泣不成聲」！　下台一看李榮浩傳3字...傻眼了

「綺夢」張敏52歲0修圖曝光　網驚：認不出

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

川普宣言：我贏得了總統大選

台北男違規遭輾斃！家屬怒告環保局稽查員

為何1人通勤「秒選休旅車」　他揭2原因！

二女兒後台合照楊丞琳　小S任性回應笑翻網

脫褲子胯下多一隻　媽：你是貓嗎

《枕上書》人妻女星遭老公指控出軌

挺鍾明軒後遭狂罵「居然刪留言」　愛莉莎莎怒了

好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！營養師給答案

艾陶成颱了！梵高最快今誕生　北北基大雨晚起最冷探16度

更多

最夯影音

更多
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！
李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面