影／進博會「換張臉」初體驗　東森自然美「紅葉臻顏禮包」Q4衝一波

記者魏有德／上海報導

隨著大陸疫情趨緩，東森自然美預計在Q4重磅推出「紅葉臻顏禮包」，讓顧客踏入實體店，使皮膚呵護不間斷。《ETtoday新聞雲》記者8日前進東森自然美在進博會的展場，親自體驗女性保養肌膚的奇妙感覺。東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻表示，「第一眼看到記者的臉，便知道平常疏於保養，毛孔淤塞嚴重，課程做完必定會有換張臉的效果。」

▲東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻。（圖／記者魏有德攝）

據了解，這項紅葉臻顏禮套課程主要針對夏季肌膚殘留問題，在秋冬兩季進行修復，分為NB-1Plus凝時抗皺及盈亮透白兩種，針對不同需求的客群，挑選最適合的方案。記者從肌膚檢測開始，在老師幫助下，透過儀器了解目前臉部皮膚的「慘狀」，毛孔阻塞嚴重，也導致面部皮膚老化速度增加。

▲膚質檢測利用大數據紀錄顧客皮膚變化，尋求最佳解決方案。（圖／記者魏有德攝）

了解皮膚情況後，從初步清潔、細胞洗澡、無針水光精粹液精華注入、七功能儀plus注滲、點穴、撥筋、精油按摩、標靶敷面組合、青春美眸眼膜及銀鉑超導面膜貼敷等，流程雖然繁瑣，但每一步驟都用上相應的東森自然美系列產品。對於初體驗的「大老粗」男記者而言，宛如「劉佬佬進大觀園」，也欽佩女生追求健康的嚴謹及辛苦。

▲標靶敷面組合使用的王牌標靶敷面粉。（圖／記者魏有德攝）

在課程進行過程中，老師特別提到，標靶敷面組合使用的王牌標靶敷面粉，是顧客接受度最高、反饋最多的產品，「可以徹底清除毛細孔中的汙物、鉛質、水銀、毒素等，吸取皮膚中的油脂、死滅細胞、粗厚角質，使毛孔舒暢。」

鄭婷嫻表示，女生比較注重臉部的保養，可以讓自己散發更多活力，男性近年在皮膚健康的意識也逐漸抬頭，一般來說，男生通常較不會花時間在臉部保養上，往往導致臉部滲油、皮膚老化快速。鄭婷嫻建議，「除了選用適合的洗面乳，透過敷面粉、面膜定期保養，也是一種不錯的選擇。」

▲ETtoday新聞雲記者體驗東森自然美紅葉臻顏禮套課程。（圖／記者魏有德攝）

體驗結束後，從儀器上來看，原本聚集的黑色素及由污物質明顯擴散開，皮膚的紋路也從單一的縱向線變成網格狀的正常膚質，不過，老師強調，「一次的體驗效果雖突出，仍需要不間斷的課程才能維持，將整體狀態保持在一定水平上。」