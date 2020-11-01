台灣號稱水果王國！他每天吃身體有「這毛病」　營養師：熱量太高

▲台灣號稱水果王國，有著各式各樣種類的水果。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

水果中有豐富的營養成份，許多愛漂亮的女生為了減肥，甚至每天只吃水果餐替代正餐，但有一名網友好奇提問，如果都不吃水果，「對人體的健康會有什麼負面影響？」貼文一出後，吸引許多網友留言討論，許多人都認為「其實不會有什麼影響」。

原PO在臉書「爆系知識家」發文，吃水果的好處多多，但是，如果整天不吃水果，身體上會有負面的影響嗎？對此，許多網友認為「不會影響」，「就水果攤老闆賺不到你的錢而已」、「我幾乎不吃水果，吃飽比較重要」、「我以前也不吃還不是活的好好的，但不吃蔬菜真的不行」、「會發現昨天沒吃水果」。

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▲水果吃太多反而會造成身體有負擔。（示意圖／pixabay）

水果內有許多糖分，許多人都認為，吃多了反而對身體是種負擔，「水果內的糖分勝過飲料甜點的精緻糖」、「我每天吃水果，結果檢查有輕微脂肪肝，醫生說我吃甜食，我說我不吃甜食，飲料也不喝加糖的，問說水果呢？我說水果確實吃滿多的，醫生說水果不要吃多，盡量傍晚五點前吃」、「現在水果甜份太高，對身體也不見得好」。

愛漂亮的女生若是想要減肥，用水果代替正餐也是錯誤的觀念，線上營養師平台Cofit營養師表示，把水果當正餐對副作用也很大，身體需要各種不同養分才能維持運作，水果雖然富含維生素，卻很少有其他養分支援身體，並且水果熱量並不低，吃多了只會讓體重往上升。