梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

▲梵高颱風朝中南半島前進，雲系北飄帶來降雨。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，第21號中度颱風「梵高」（Vamco）目前已經出海、朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響，但其中高層水氣13日整天影響台灣，雲量變多、水氣增加導致降雨明顯，上半天受颱風雲系北飄加上東北風影響，迎風面東半部宜花、大台北東側地區防大雨，各地多雲偶雨。

氣象局12日深夜10時05分持續針對宜蘭、新北2縣市發布大雨特報，受東北風及颱風外圍雲系影響，晚間至13日宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生機率。預估13日台灣附近水氣增多，各地轉為雲多有雨，東半部、大台北山區雨勢會變得更加持續並且有局部大雨機會，中南部地區也是多雲偶有零星降雨的狀況。

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▲颱風＋東北風大雨來襲。（圖／中央氣象局）



氣溫部分，中南部地區高溫會下降2至3度，約在26至28度，北台灣及東半部則約23至26度，低溫方面各地夜晚清晨溫約20至22度。

氣象局預估，14日（周六）白天起隨著梵高颱風帶來的水氣減少，除東北部地區仍因東北風持續帶來水氣仍有雨外，其他地區為短暫雨後多雲的天氣。到了15日（周日）東北風減弱、風場轉為偏東風，氣溫稍回升，天氣也轉趨穩定，各地回到多雲到晴的好天氣，僅大台北、東半部偶有小範圍降雨。

天氣風險公司分析，12日晚至13日全台將陸續轉為陰天為主，北部、東半部降雨範圍廣泛且時間較長，尤其在大屯山區、北海岸至東北角、宜花等迎風面地區配合地形影響，有局部較大雨勢發生機會。西半部地區也有短暫雨發生機會，但相對東部來說降雨範圍較為局部，雖然山區雨勢會比平地來得明顯，但降水量不多。

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