梵高甩雨2縣市警戒！北台濕涼週末變天　秋老虎下週到熱破30℃

▲受到梵高颱風外圍水氣影響，全台有雨勢明顯。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到梵高颱風外圍水氣影響，全台有雨勢明顯，氣象局針對新北、宜蘭發佈大雨特報。今明兩天北台灣濕涼，週日起變天轉為多雲時晴，下週秋老虎報到、高溫超過30度。

今天(13日)除了東北風影響外，由於梵高颱風外圍水氣北上至臺灣一帶，台灣附近水氣增多，各地將轉為雲多有雨的天氣，東半部及大台北山區除了東北風帶來水氣外，再加上梵高颱風水氣移入，雨勢會變得更加持續並且有局部大雨的機會，中南部地區也是多雲偶有零星降雨的狀況。

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大雨特報：

東北風及颱風外圍雲系影響，今(13)日宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

陸上強風特報：

東北風影響，桃園至臺南、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，明日的降雨稍比今日緩和。今、明兩天北台持續濕涼，其他各地亦轉涼。下週(15)日中高雲減弱消散，西半部偶零星短暫雨轉為多雲時晴，下週一(16日)西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；天氣回暖，北台高溫升至30度左右。下週二至週五(17至20日)各地晴朗穩定，高溫皆達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。