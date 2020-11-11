把握陽光！周四起「全台連下2天」防豪雨地區曝　中颱梵高加速了

▲氣象局觀測，梵高颱風今上午8時中心位置在鵝鑾鼻南南東方920公里海面上，以每小時17轉27公里速度，向西進行。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

梵高颱風今天（11日）上午8時增強為中度颱風，颱風眼即將打開，移動速度也加快。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，周四晚間到周五，梵高往南海中部移動，水氣上來的情況會更多，各地預估都會有下雨的機會，比較大的雨勢仍是會出現在北海岸、東北角、宜蘭到花蓮北部一帶；尤其是宜蘭平原南側山區到花蓮北部沿岸一帶，有發生大雨或豪雨等級降雨的機會。

吳聖宇在臉書說，隨著艾陶颱風登陸中南半島逐漸減弱，原本前兩天一直飄上來的颱風外圍水氣也跟著減少，大陸上短波槽後的乾空氣移入，讓今天西半部恢復到陽光普照的天氣；但東半部受到底層東北風到偏東風影響，仍有比較厚的雲層，也還是有下點雨的機會。

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▼梵高將通過菲律賓進入南海。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，不過，這種比較好的天氣只有今天一天，周四隨著梵高颱風進入南海，外圍暖濕空氣又將往北擴展到台灣附近，各地雲量再度增多，配合底層東北到偏東風，東半部以及恆春半島、甚至到高屏一帶，白天起降雨會逐漸增加。

吳聖宇提醒，周四晚到周五梵高往南海中部移動，水氣上來的情況會更多，各地預估都會有下雨的機會，比較大的雨勢仍是會出現在北海岸、東北角、宜蘭到花蓮北部一帶，尤其是宜蘭平原南側山區到花蓮北部沿岸一帶，有發生大雨或豪雨等級降雨的機會；西半部也有短暫陣雨，雨勢雖然沒有東半部來得明顯，卻也是難得的下雨機會，多少可以再為水庫帶來一點雨。

吳聖宇表示，周六起隨著梵高往西移動，水氣有減少趨勢，但各地雲量仍多，東半部持續有短暫陣雨，西半部為多雲天氣；周日水氣有更少的趨勢，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴。

▼衛星雲圖可見梵高的颱風眼有點打開了。（圖／氣象局）

▼梵高颱風對台灣沒直接影響，但外圍水氣周四起會帶來降雨。（圖／氣象局）

至於溫度方面，吳聖宇指出，今、周四會是回升的趨勢，尤其今因陽光比較明顯，溫度回升的幅度較大；周五到周六底層東北季風又會增強，配合雲多有下雨機會，溫度下降；周日起因為天氣好轉，溫度再度回升上來，北台灣在溫度變化的感受會比中南部要來的明顯，很容易感冒，要多注意身體健康。

梵高颱風今上午8時增強為中度颱風，氣象局表示，梵高仍對台灣沒有直接影響，但等未來進入南海後，水氣將飄送到台灣上空；周四、五這兩天降雨機率增高，其中以周五雨最多，東北部防局部較大雨勢發生。