今晨最低14.5℃！周四起甩雨2天　梵高今將轉中颱

▲氣象局觀測，梵高颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方990公里海面上，以每小時19公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，輕度颱風梵高今天（11日）有機會增強成中度颱風，周四、周五颱風環流水氣往北輸送，加上搭配東北風，水氣再增多，其中宜蘭有局部較大雨勢。

氣象局今晨持續對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，新竹、苗栗、澎湖及恆春半島易有9至11級強陣風，桃園至台南、花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

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氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣公館鄉的14.5度。官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六東北風影響，北部偏涼冷，今水氣比10日少一些些，雨區以宜蘭較明顯，桃園以北可能有短暫雨，其中越往基隆北海岸和大台北山區越明顯，桃園以北其他地區則是陰天偶飄雨，花東也有局部短暫雨，而中南部多雲、偶見陽光。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，梵高颱風今晨2時中心氣壓982百帕，中心位置在鵝鑾鼻南南東方990公里海面上，以每小時19公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒28公尺（即每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（即每小時126公里），相當於12級風，7級風暴風半徑150公里。

官欣平提醒，目前在菲律賓東方海面的梵高颱風，將通過呂宋島進入南海，周四、周五颱風環流往北輸送，水氣增多再搭配東北風，除了上述雨區外，宜蘭有局部較大雨勢，另外在中南部偏山區有零星短暫雨，中南部平地也有些降雨機率。

官欣平說，梵高颱風到南海前是最主要發展時間，今有機會轉中颱，周六逐漸遠離朝向越南，屆時水氣逐漸變少；而周日東北風也減弱，水氣明顯減少。

▼梵高颱風將通過菲律賓進入南海，朝越南前進。（圖／氣象局）