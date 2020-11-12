今晨14.8℃！桃園以北濕涼連4天　秋老虎下週到「全台超過30度」

▲受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在苗栗農改14.8度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在苗栗農改14.8度。東北風影響，桃園以北偏涼有雨，明天雨勢會因中高層水氣移入更大，週末冷空氣增強再降溫。不過下週「秋老虎」報到，全台高溫超過30度。

今天（12日）東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部的降雨會比較持續一些，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。氣溫方面，白天新竹以北及東半部地區高溫24-27度，苗栗以南28-30度，中南部日夜溫差偏大。

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▲明日、週六(13、14日)北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入而加大雨勢。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，明日、週六(13、14日)北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入而加大雨勢，尤其北部山區、宜花局部地區，應注意！而中南部則單純受中高層水氣移入，雲量增多、亦有局部短暫雨的機率，山區降雨較平地明顯。明日冷空氣略減弱、週六冷空氣略增強，氣溫僅小幅變化，北台持續濕涼。

下週(15)日東北風持續影響，迎風面有局部短暫雨；中高雲減弱消散，中南部轉為多雲時晴，山區偶有飄零星小雨的機率、但機率逐漸降低。下週一至週四(16至19日)冷空氣減弱、持續回暖，各地晴朗穩定，唯東半部偶有零星少量降雨的機率；下週二至週四各地高溫皆達30度以上，白天微熟、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。