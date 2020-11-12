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87歲阿嬤慘跌河中！雙手抱胸「淡定漂浮」　千人狂讚：教科書等級

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▲▼87歲老奶奶慘跌河中！超淡定「漂浮自救」　千人狂讚：教科書等級。（圖／翻攝自環球網）

▲87歲謝姓老奶奶跌入河中，下一秒淡定「漂浮自救」，讓無數網友超佩服。（圖／翻攝自環球網）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南87歲謝姓老婦8日在江邊洗手時，不慎失足落水，但她第一時間未慌張掙扎，而是冷靜地「以河為床」，採取仰臥、雙手抱胸姿勢，自然漂浮在水面上待援，好在消防人員很快趕抵現場，順利將她救起。新聞曝光後，引發網友熱議，也讓不少人直呼「這根本是教科書等級的自救案例！」

綜合陸媒報導，87歲的謝桐英8日在株州市醴陵淥江岸邊洗手，期間不慎失足跌入水中，當下她雖然被河水嗆到，但很快將水吐掉、雙手抱胸，緩緩漂浮在河面上，淡定地等待救援，嚇得一旁民眾趕緊報案。

消防人員獲報後，花費10分鐘趕抵，發現老婦已在水中漂浮一段時間，雖然江面還算平靜，但隨時有將人沖走的可能，因此立即下水使用救生圈營救，將人送往醫院救治，全程約20多分鐘，所幸老婦經檢查並無大礙。

▲▼87歲老奶奶慘跌河中！超淡定「漂浮自救」　千人狂讚：教科書等級。（圖／翻攝自環球網）

▲消防人員利用救生圈，將謝姓老婦順利救上岸。（圖／翻攝自環球網）

事後，謝姓老婦受訪時表示，當時她洗手，腳一滑掉到水裡去，但她意識很清楚，知道自己不會游泳，所以立刻雙手抱胸漂浮，「嗆了水我就吐掉，他們（消防員）說我獲救時仰面睡著，我自己也不曉得，謝謝他們把我救上來，沒讓我淹死。」

許多網友看完紛紛大讚，「老太太這個心理素質太強了吧」、「這麼冷的天，還這麼大年紀，太強了」、「太牛了太機智了，換做我早就淹死」、「死神失算了，奶奶躲過一劫」、「完美自救教科書」、「這奶奶一看就是見過大世面的人」、「臨危不亂才是獲救關鍵阿」、「太冷靜了令人驚嘆」掀起熱議。

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