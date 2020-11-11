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87歲老奶奶落水！下秒展開「教科書式級」自救　淡定水上漂網笑歪

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▲▼ 87歲老人回應落水抱臂漂浮自救。（圖／翻攝自秒拍）

▲87歲老奶奶像是在水面睡著了。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

落水後的驚慌會令人不停掙扎，然而湖南醴陵一位87歲老人近日卻上演了「教科書式自救」，畫面可以看到她抱臂漂浮水面，淡定得像躺在臥室床上一般。老人被救後說「我不會游泳，就抱緊自己，嗆了水就吐掉」，吸引大批網友點讚「 可以說很機智了！！！！」。

▲▼ 87歲老人回應落水抱臂漂浮自救。（圖／翻攝自秒拍）

▲消防員下水救援時，謝奶奶都是一動不動非常淡定。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事件發生於湖南醴陵，87歲的謝桐英不慎落水，但冰涼的河水並沒有令她陷入慌張，反而雙手環抱胸前、以河為床自然漂浮水面，等待消防員救其上岸，看起來就像是睡著了，可以說是非常佛系。一直到消防員帶著泳圈前往救援，老人家依然不疾不徐，保持抱臂漂浮狀態。

江源消防救援站副站長寧傲表示，當時是1時45分接到報警，發現老人已經在水中泡了有段時間，而當時水面雖然平靜，但隨時有可能將老人沖走，所幸經過約20分鐘左右的救援，順利把老人救上來。

▲▼ 87歲老人回應落水抱臂漂浮自救。（圖／翻攝自秒拍）

▲老奶奶躺在病床上回憶漂浮自救。（圖／翻攝自秒拍）

謝奶奶事後接受採訪，透露自己當時是打算到河邊洗手，腳一滑就掉水裡了，「心裡還是蠻清楚，我穿了另一個小的襖，我就抱著自己，躺在水裡，嗆了水我又吐掉。」

事件傳出後，網友紛紛大讚謝奶奶「教科書式的自救」、「老奶奶太牛了，冷靜的讓人驚歎」、「還好穿了羽絨服」、「這心理素質 自歎不如！」、「好厲害的奶奶！」。

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