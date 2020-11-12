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好心幫男同事搬貨！2名正妹OL慘遭「分屍」　最後絕命影像曝

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▲▼西安一男子殺害2名女同事拋屍。（圖／翻攝自影片）

▲兇手和其中1名女死者在電梯中。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸日前又發生一起令人毛骨悚然的分屍案。西安一男子假借請幫忙搬運東西為由，將正妹女同事騙至租屋內，性侵未遂後竟將對方殘忍殺害。更令人氣憤的是，隨後兇手又喊來另一名女同事一併殺害，接下來的行徑更令人髮指，他竟將2名被殺女同事分屍，然後分裝在多個紙箱內，開車運回安徽老家拋屍。

據《新京報》報導，11月10日，一位網友PO文稱，10月26日，西安一家裝修公司的2名女員工被男同事帶到租屋殺害，隨後慘遭分屍並拋屍。貼文一經發佈，立即引發網友熱議。網傳電梯攝影機畫面顯示，10月26日，身穿藍色西裝的兇手與女死者一起搬運物品，共同乘坐電梯上樓。

西安市未央區警方11日發通報確認，兇手與2名受害者均為一裝修公司員工。10月26日，兇手讓2名女同事幫他送裝修材料到租住社區，先與1名女同事搬材料進入屋內；當時另外1名女同事因在樓下打電話，並未上樓。

通報顯示，進入屋內後，兇手企圖性侵女同事未遂，之後將該名女同事殺害。隨後，他將另一名女同事從社區喊至屋內殺害。作案後，他將2名死者的遺體在屋內分屍並用紙箱運到車內。

10月28日，兇手開車至安徽老家拋屍後返回西安，於11月5日被警方抓獲。11月11日，未央區警方表示，案件正在進一步偵辦中。

這次血案的細節一經披露，引發網友的恐慌，「同事求幫忙拿東西，要怎麼防呢？」、「臥槽！嚇我一跟頭！這根本沒辦法防備啊」、「惡意的人太多了，幫忙運材料這事在工作上很常見」、「這無法用語言形容了，千刀萬剮吧」、「這種禽獸就直接凌遲處死吧」、「看來平時對待身邊的男性也不能掉以輕心，防人之心不可無」。

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