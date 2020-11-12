　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連堵19天討不到工程款　高雄男「殺紅眼」砍死30年合作夥伴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 仁武區驚傳一起殺人命案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲大社9月發生一起駭人聽聞的兇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市大社區9月15日下午3點多發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名64歲的李姓焊接工廠老闆，遭到一起承包鐵工配管工作的楊姓合夥人砍殺，起因是兩人因工程分配款分配不均發生嫌隙，楊男15日堵到對方後，拿出預藏的刀子一路從公園追砍到菜園，造成李男死亡，橋頭地檢10日依殺人罪嫌將楊男起訴。

還原這起事件，李姓死者在民國79年與從事焊接工作的楊姓兇嫌結識，進而合作承包鐵工配管工作，但今年8月28日開始，楊男為了催討工程款，將刀子藏在機車置物箱中，並且每天到對方住家索取工程款，沒想到都沒有堵到人。

▲▼ 大社老翁遭友砍死，死者家屬等在分局外準備討公道 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大社9月發生一起駭人聽聞的兇殺案，親友包圍警局想替死者討公道。（圖／記者吳世龍攝）

直到9月15日下午3點半左右，楊男終於堵到李姓死者，雙方隨即爆發口角，楊男疑似因為和對方談不攏，就回機車拿出刀子先朝對方的肩膀砍下，看到對方負傷逃跑，繼續持刀追殺、砍對方的腹部，李姓死者遭砍後逃到菜園，卻不小心被雜物絆倒，這時楊男再上前砍對方頸部三刀，導致李當場死亡。

犯下殺人案的楊男，持凶刀到高雄楠梓區一處賓館投宿，企圖躲避員警追查。警方循線調閱監視器，當天4小時內偵破，橋頭地檢署也在9月16日訊問楊男後聲請羈押禁見，法官當晚以被告有逃亡及湮滅證據之虞，裁准羈押。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／花3萬9千元訂100碗　丁怡銘衝皇家傳承牛肉麵店止血
快訊／男持刀闖保險公司！　猛揮砍2員工
蔡琴驚傳中風成植物人？　真實狀況曝光
照顧植物人父11年…兒子存款用光3刀刺死爸　判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小弟疑揪友行搶賭客！基隆男「狂毆、灌毒、淋水電擊」…他重傷慘死

侏儒父女檔擺攤遭霸凌　台中大嬸開譙「矮仔」挨告結果曝

屏東男亮刀吼叫揮舞！國小前恐怖行徑民眾嚇壞...警調天眼速逮

光棍節6男女開毒趴太嗨...民眾報警　搜出毒咖啡包+改造槍

快訊／內湖公車撞死人！駕駛認「吸毒」遭起訴　檢：建請加重其刑

快訊／台中男持刀闖保險公司！　猛揮「害2員工濺血」送醫

露鳥俠襲師大女逼看當街尿尿　警調監視器追「粉紅微胖噁男」

林森北路隨機割頸案　女辯「有聲音要我去」遭判刑3年

照顧植物人父11年…失業男「存款用光」3刀刺死爸！一審判決出爐

連堵19天討不到工程款　高雄男「殺紅眼」砍死30年合作夥伴

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

小弟疑揪友行搶賭客！基隆男「狂毆、灌毒、淋水電擊」…他重傷慘死

侏儒父女檔擺攤遭霸凌　台中大嬸開譙「矮仔」挨告結果曝

屏東男亮刀吼叫揮舞！國小前恐怖行徑民眾嚇壞...警調天眼速逮

光棍節6男女開毒趴太嗨...民眾報警　搜出毒咖啡包+改造槍

快訊／內湖公車撞死人！駕駛認「吸毒」遭起訴　檢：建請加重其刑

快訊／台中男持刀闖保險公司！　猛揮「害2員工濺血」送醫

露鳥俠襲師大女逼看當街尿尿　警調監視器追「粉紅微胖噁男」

林森北路隨機割頸案　女辯「有聲音要我去」遭判刑3年

照顧植物人父11年…失業男「存款用光」3刀刺死爸！一審判決出爐

連堵19天討不到工程款　高雄男「殺紅眼」砍死30年合作夥伴

台商盼「防疫綠色通道」　陸委會：彙整需求規劃春節防疫措施

明年保費不會漲！　金管會：各幣別責任準備金利率「維持不變」

來家裡5個月...狐狸精「看日出望老公」眼神滿滿愛　媽嘆：小三

東洋代理疫苗破局遭疑炒股　林全反駁：全照SOP走、歡迎來查

研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

快訊／丁怡銘止血衝皇家傳承牛肉麵店　花了3萬9千元訂100碗

促成竹苗首間武肺病毒實驗室　新竹馬偕陳重助等9醫獲防疫貢獻獎

弗氏海豚擱淺七星潭死亡　未腐爛具研究價值送解剖採樣

8種食物降低膽固醇　還有2大「陷阱脂肪」要避免

第二屆國小足球世界杯全國賽報名　仿世足賽培養愛足球　

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

台最大盜版網也被抄！警曝幕後藏鏡人

即／淡海新市鎮工人疑踩空　8樓摔至B3慘死

中檢雙11辦拍賣瑪莎拉蒂4、BMW通通流標

台大男學生陳屍宿舍　死前留「關鍵8字」

更多熱門

相關新聞

好心幫男同事搬貨！2名正妹OL慘遭分屍

好心幫男同事搬貨！2名正妹OL慘遭分屍

大陸日前又發生一起令人毛骨悚然的分屍案。西安一男子假借請幫忙搬運東西為由，將正妹女同事騙至租屋內，性侵未遂後竟將對方殘忍殺害。更令人氣憤的是，隨後兇手又喊來另一名女同事一併殺害，接下來的行徑更令人髮指，他竟將2名被殺女同事分屍，然後分裝在多個紙箱內，開車運回安徽老家拋屍。

半夜遭友人持鐮刀剪刀追殺！外傭驚嚇錄影

半夜遭友人持鐮刀剪刀追殺！外傭驚嚇錄影

高市議會通過瘦肉精零檢出...民進黨氣炸

高市議會通過瘦肉精零檢出...民進黨氣炸

高雄近10年新屋價反跌2成　專家曝數字失真主因

高雄近10年新屋價反跌2成　專家曝數字失真主因

押人討債砍死人　3煞二審輕判

押人討債砍死人　3煞二審輕判

關鍵字：

高雄橋頭地檢署殺人兇殺起訴凶刀

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

快訊／簡廷芮懷孕了！

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面