連堵19天討不到工程款　高雄男「殺紅眼」砍死30年合作夥伴

▲大社9月發生一起駭人聽聞的兇殺案。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市大社區9月15日下午3點多發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名64歲的李姓焊接工廠老闆，遭到一起承包鐵工配管工作的楊姓合夥人砍殺，起因是兩人因工程分配款分配不均發生嫌隙，楊男15日堵到對方後，拿出預藏的刀子一路從公園追砍到菜園，造成李男死亡，橋頭地檢10日依殺人罪嫌將楊男起訴。

還原這起事件，李姓死者在民國79年與從事焊接工作的楊姓兇嫌結識，進而合作承包鐵工配管工作，但今年8月28日開始，楊男為了催討工程款，將刀子藏在機車置物箱中，並且每天到對方住家索取工程款，沒想到都沒有堵到人。

▲大社9月發生一起駭人聽聞的兇殺案，親友包圍警局想替死者討公道。（圖／記者吳世龍攝）

直到9月15日下午3點半左右，楊男終於堵到李姓死者，雙方隨即爆發口角，楊男疑似因為和對方談不攏，就回機車拿出刀子先朝對方的肩膀砍下，看到對方負傷逃跑，繼續持刀追殺、砍對方的腹部，李姓死者遭砍後逃到菜園，卻不小心被雜物絆倒，這時楊男再上前砍對方頸部三刀，導致李當場死亡。

犯下殺人案的楊男，持凶刀到高雄楠梓區一處賓館投宿，企圖躲避員警追查。警方循線調閱監視器，當天4小時內偵破，橋頭地檢署也在9月16日訊問楊男後聲請羈押禁見，法官當晚以被告有逃亡及湮滅證據之虞，裁准羈押。

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