想整型變大雕不爽增添「釋迦風格」...他怒告　檢：美感因人而異

▲男子想做手術變大雕，卻在龜頭上冒出大小顆粒疣狀物。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓男子控告某知名整型診所醫師和負責人，為他進行陰莖增大術時，疑因注射的填充物引起不良反應，使他的龜頭出現大小疣狀顆粒，影響美觀，涉嫌過失傷害罪，台北地檢署調查發現，李男先前就已經接受過相同手術，有相同後遺症，事後和解，這次再要求手術，不能怪醫師，且美感因人而異，「醜」不算傷害，12日處分不起訴。

李男提告指出，他在2020年3月間和4月間，到醫美診所接受醫師注射「雅得媚(Aquamid)」到龜頭內，沒多久，龜頭就出現大小不一的顆粒狀疣突腫塊，還造成他勃起障礙，因此控告診所負責人和2名醫師，涉嫌過失傷害。

挨告的醫師喊冤表示，雅得媚是合法使用，李男早在2019年7月間和8月間，到診所接受過相同手術，當時李男也提告稱龜頭出現表面凹凸不平的傷害，診所出於無奈，支付了1萬6千元的紅包，雙方簽下和解書，但李男之後又說要做手術，醫師確認過後才再次施打。

檢察官認為，李男已經知道自己接受這項手術可能會產生的適應症，卻仍要求醫師再次注射雅得媚，已經阻卻醫師和診所的違法性，而且美醜定義因人而異，即使感覺龜頭看起來有缺憾，也無法構成客觀上的傷害，另外李男拿著手術後4個月就醫的診斷，要證明自己有勃起障礙，此部分亦無法證明和手術的因果關係，因此最後以罪嫌不足等理由不起訴。

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