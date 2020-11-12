雙11買氣旺「快遞要哭了」　陸郵政局：16日前還有近30億件包裹

▲江蘇淮安市郵政速遞物流公司。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

每年的雙11是各個電商一年一度的大戰，紛紛推出驚人的優惠吸引消費者掏錢買單，其中中國的購物旺季更是從雙11一路進行至隔年春節左右，在促進經濟景氣同時，也為郵務、快遞業者帶來沉重的負擔。根據中國國家郵政局預估，在今年的雙11至16日這段期間，物流業者必須處理近30億件的包裹，對比於去年同期成長28％

根據中國國家郵政局數據顯示，從11月1日自11月11日，全國郵政與快遞業者共處理了39.65億件包裹，雙11當天更是創下單日6.75億件包裹的紀錄，對比於去年同日成長26.16％，突破歷史新高。

中國國家郵政局也預估，雙11的買氣會一路持續至明年的春節過後才會趨緩，其中11日至16日的物流業務量也會達到29.7億件包裹，平均一天為4.9億件，業務量為日常的2倍之多，相較去年同期也成長了28％，以珠三角、長三角、京津冀以及山東、福建、湖北、四川等地區，更是此次雙11購物季的一級戰地。

中國知名電商天貓統計指出，在1日至11日的「天貓雙11全球狂歡季」中，總成交額達到4982億元人民幣（約台幣2.14兆元），再次創下紀錄；在物流訂單量方面，訂單量破22.5億筆，等同於2010年一整年中國快遞量的總和。此外，另一知名電商京東也宣布，在1日至11日的總成交額達到2715億元（約台幣1.16兆元）。

►一鍋一蓋不到500元，CP值爆高