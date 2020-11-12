創新高！東森購物雙11業績衝破6.7億　前20大熱銷夯品貢獻億元買氣

▲東森購物「11.11爽購節」全通路業績突破6.7億元，回饋會員，雙11優惠首次延長到11/12。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「11.11爽購節」在11日全站流量大爆量，傍晚人潮過多，網站還一度塞爆，結算昨日業績，全通路總銷金額成功達陣突破4億元，不僅創單一檔期新高紀錄，與去年雙11業績2.6億元，更是大幅增加52%；截至今午為止，本周全通路業績更突破6.7億元。

東森購物表示，「11.11爽購節」昨大方灑出上百萬元東森幣，成功吸引新會員註冊，東森購物新會員人數較平日成長5倍，助攻網路平台ETMall業績，較平日成長20倍以上；此外，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券與衛生紙等日用品最熱銷，成功帶動其他商品銷量。為回饋廣大會員，東森購物首次延長雙11優惠到12日，同時加碼透過LINE購物導購再享LINE POINTS最高11%回饋。

東森購物也統計，11日總銷金額最高商品中，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券、SONY Xperia、自然美水漾超彈潤口服安瓶、華陀鴕鳥龜鹿精等業績貢獻最高，榮登前20大銷售金額排行榜，總共貢獻1億元以上業績。從各項商品銷售件數排名來看，衛生紙、牙線棒等居家用品、食品禮盒、餐券及3C等銷量最高。進一步分析整體消費者輪廓，女性占67%、男性占33%，另外又以北部會員佔大宗，並以50～59歲客層消費力最高，其次是40～49歲客層。

▲Apple人氣夯品在雙11活動期間非常熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

值得一提的是，雙11當天出現4名破千萬的「閃靈刷手」，其中3人專買Apple產品，1人搶購超過800支iPhone，總金額逾2,100萬元，出手最闊綽，另2人分別狂掃超過500台iPad，總金額逾1,100萬元、下單超過1,000支Apple Watch，總金額逾1,100萬元；還有1人則購買超過2,100套組王品集團餐券，總額逾1,400萬元。

另有16名快手刷破百萬元，購買商品以3C與餐券為主，包括iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook Air等Apple產品，以及vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，餐券則是王品集團、饗食天堂、漢來等。

「11.11爽購節」除延長優惠時間、加碼LINE POINTS最高11%回饋，再祭出23家銀行最高回饋25%，而好康活動一檔接一檔，適逢ETMall「彰化縣好物旗艦館」上線，眾多彰化在地精選好物4折起，逛完雙11，還能繼續裝滿購物車，一路買到年底。