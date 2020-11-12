純送不賣！ 東森幣抽Apple Watch和AirPods Pro還等啥



活動小組／綜合報導

雙11你買爽了嗎？這邊蘋果系列產品不用花錢！《新聞雲App》歡慶9歲生日，只要在下注遊戲「全民搶寶」用東森幣投注，就有機會把Apple Watch SE加上AirPods Pro帶回家！每次下注30枚東森幣，次數不限，開出得主前投注越多機會越大！

「AirPods Pro」內建主動式降噪模式，輕鬆讓人進入不被外界打擾的好聲音，軟軟的密合設耳塞設計戴整天也不累，隨附無線充電盒更是隨身電力不停歇。配上「Apple Watch SE」腕上清晰顯示通知，戶外活動更能掌握身體狀態。

下注超簡單！打開新聞雲App，下方功能列點選「活動」，再選上面「全民搶寶」即可參加活動。下注完成繼續看新聞，輕鬆補充東森幣再度下注。新申請會員再綁定東森購物會員，直接加碼300東森幣讓你一次就能多10次抽獎機會！



======快速搶獎攻略======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新或下載「ETtoday新聞雲」App至最新版本。



◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的東森幣點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！