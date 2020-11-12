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陸稱「妥善安排」台人打疫苗　陸委會：政治宣傳、居心可議

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▲▼大陸浙江省嘉興市疾病預防控制中心15日公布「新冠疫苗接種的有關說明」。（圖／路透社）

▲大陸浙江省嘉興市疾病預防控制中心日前公布「新冠疫苗接種的有關說明」，向一般民眾推廣疫苗接種。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

大陸國台辦11日表示，將對在陸台灣人施打新冠疫苗做出「妥善安排」，陸委會副主委兼發言人邱垂正12日回應稱，陸方將防疫事務與政治宣傳掛勾，「居心可議」，相信民眾不會被矇蔽。他還提醒，國人在陸若施打疫苗，應注意相關安全風險資訊，以及國際醫衛界對大陸疫苗開發是否安全、透明的疑慮。

邱垂正說，國際疫情嚴峻，各國皆期待疫苗問世，以緩解疫病的威脅，但疫苗從研製到施行，都屬於高度醫療學術事務，必須按照嚴謹的醫學程序，且施打對象應考慮以高風險族群優先，而不是拿來當作優惠措施。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正11月12日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調結果。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

因此，對於國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台灣同胞也是我們的同胞，大陸會持續跟進了解，做出妥善安排。」邱垂正認為，陸方將防疫事務與政治宣傳掛勾，居心可議，提醒民眾在國際間尚未看到具有公信力的疫苗公開使用前，應思考施打疫苗的必要性，以維護自身健康權益。

對於國台辦的表態，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日回應稱，「中國要怎麼打疫苗，我們沒有辦法限制要或者不要。」


據了解，大陸目前有四款新冠疫苗進入三期臨床實驗，包括三款滅活疫苗、一款腺病毒載體疫苗，截至目前，大陸已接種大約6萬名受試者，包括海外試驗對象與大陸優先保障人員，尚未出現不良反應。預計11月起或年底前，陸續推動民眾施打疫苗。

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