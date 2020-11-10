50歲以上就算「銀髮族」…民眾怒投訴：無法接受！高雄飯店道歉了

▲寒軒高雄商旅推出超值自助吧優惠券，但卻因「銀髮族」一詞遭投訴。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

寒軒高雄商旅日前推出輕食自助吧超值優惠，但活動DM上卻將目標優惠受眾「銀髮族」標示為「50歲以上」，引來部分消費者不滿，憤而向媒體投訴，認為銀髮族一詞應是泛指65歲以上；對此，寒軒餐飲事業集團回應，名稱造成消費者感受不佳，深感抱歉，將會改用更適合稱謂、如「樂齡」或更好的名詞。

有消費者向媒體投訴，表示寒軒高雄商旅輕食自助吧推出「樂齡銀髮族」優惠，在飯店內用餐每人僅要279元，且優惠票券還限定「銀髮族（50歲以上）」才適用；但就是這「銀髮族」一詞引起消費者不悅，認為一般而言該詞是泛指65歲以上民眾，但飯店認定的「銀髮族」卻囊括50歲以上民眾，自己父母雖已屆齡50，但頭髮仍然烏黑，根本不能算是「銀髮族」，DM上如此用詞令人難以接受。

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對此，寒軒餐飲事業集團也做出回應，針對「銀髮族餐券」名稱造成消費者感受不佳，深感抱歉，並解釋該券已發行經年，係沿用過去大眾對中高齡族的習慣稱謂，如引起消費民眾感受不佳，集團願從善如流，更改更適合的稱謂，如「樂齡」或更好的名詞替代。

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▼目前飯店新版海報已將「銀髮族」更改為「樂齡族」，圖中爺爺奶奶頭髮顏色也染黑。（圖／記者許宥孺攝）

▼購買超值券民眾每人僅要279元，即可享用自助吧美食。（圖／記者許宥孺攝）