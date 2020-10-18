接到「檢警」來電監管帳戶　兩銀髮族一個月遭騙1600萬

▲刑事局對假檢警詐騙銀髮組等年邁長者案例提出預警。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局18日針對詐騙集團假冒司法警察、檢察官利用電話行騙發出預警；在桃園地區有退休銀髮族因接到詐騙電話，前後被騙走退休金或者畢生積蓄，2個被害案例被騙匯金額約新台幣1600萬元；警方再三呼籲台灣檢警、調查局及各類公務員都不會利用電話辦案，只要聽到對方要求匯款、監管帳戶就依定是詐騙電話，呼籲民眾千萬小心。

刑事局引援案例，指出桃園一名年約7旬林姓婦人，從事家管，日前接到自稱北市刑大的男警官來電，聲稱林婦人證件遭冒用申請帳戶，且遭販毒集團用來洗錢，後續又接到自稱臺北地檢署檢察官來電稱該帳戶涉及刑案，須將名下所有帳戶交由地檢署公證。

林婦聽從對方指示，至銀行申請名下3個帳戶的網路銀行及約定轉帳功能，並交付網銀帳密給對方「監管」，但林女等了警察數月仍未發現約談行動，致電北市刑大找當初承辦男警，才發覺遭詐騙，她趕緊調閱匯款資料，才驚覺共遭詐領900多萬元。

另名年約6旬退休程先生，日前接到榮民醫院人員來電，對方聲稱程先生證件遭冒用院方報警處理，5分鐘後程先生接到警局來電，警方稱程先生涉嫌詐欺刑案，假檢察官聲稱程男涉及10億元詐欺案，要求程先生匯款到指定帳戶監控，程先生前後匯款9次，計遭詐騙700多萬元。



刑事局呼籲民眾，檢警不會監管民眾帳戶，更不會要求收現金、存簿，提醒民眾聽到來電聲稱「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取證物款項」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字就是詐騙，民眾若有疑問可電洽165反詐騙諮詢專線求助。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

