改道防打結！桃園綠捷G06站11/16起施工　介壽路車道縮減

▲桃園區介壽路與三民路口至介壽路與介新街，將因綠捷G06站施工縮減車道。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線G06站體工程自16日起正式展開，桃園區介壽路三民路口至介新街口，將進行第一階段施工圍籬架設，施工期間車道縮減為往北二混合車道及往南一混合車道，汽機車仍可左轉三民路，為了方便機車左轉，過長沙街往桃園方向特別留設左轉機車道，請民眾行經工區時盡量放慢車速行駛。

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捷運工程局陳文德局長12日表示，為了避免用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。



工程期間捷運局會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引，滾動式檢討交通維持措施，民眾也可利用捷運工程局網站查詢相關即時資訊，工程期間造成暫時不便，請市民朋友共同配合體諒。



捷運綠線GC02標地下段工程目前已完成桃園區福豐公園（VS6通風豎井）、八德區巧克力街口（G03站）、國道2號橋下（VS5通風豎井）及建國和平路口（G04站）等地點的圍籬架設，正進行站體連續壁工程，自11月16日起，桃園區介壽路三民路口至介新街間段也將開始G06站體施工作業。

該工程施工圍籬長度約260公尺，分三個階段於介壽路東側、西側、及中間段圍設，工期至2026年8月，工程期間需佔用部分路面，但仍可維持往北二混合車道及往南一混和車道通行；提醒用路人，往桃園三民路方向的汽車可由左側車道直接左轉，機車則是請靠右側行駛，因為在過了長沙街後，施工單位多留設2.4公尺的左轉機車道，讓機車族有充足的空間停等後安全的左轉三民路。

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