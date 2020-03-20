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用路人請注意！　桃園捷運綠線介壽路二段3/23起施工車道縮減

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▲桃園捷運綠線G03車站八德區介壽路二段，3月23起施工車道縮減，籲請用路人注意。（圖／捷運局提供）

▲桃園捷運綠線G03車站八德區介壽路二段，3月23起施工車道縮減，籲請用路人注意。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段工程連續壁作業，於23日起將在八德區介壽路二段583巷至巧克力街，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作。捷運局表示，因工程期間車道縮減，請民眾行經該路段時，依交通指引告示配合改道，施工前期，將特別加強重要路口的交通疏導，早上6點至晚間8點均規劃配置交通指導員疏導車流。

捷運局20日指出，捷運綠線GC02標地下段工程自去(2019)年10月起，已陸續於桃園區介壽路及八德區介壽路一、二段進行地質鑽探、地下管線試挖、建物現況調查及公車站牌移設會勘等前置作業，預定於2020年3月23日至8月23日期間，進行第一階段G03車站的連續壁施工作業。

未來將分三階段施工，移設車道配置；目前原南北雙向各兩個車道將縮減為各一混合車道通行，施工路段車速限制30公里，道路兩側禁止臨時停車；為避免施工造成用路人行車時間較長，行經介壽路往桃園方向者，建議從興豐路改道大興路、東勇街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接建國路、仁德路、豐田路、興豐路改道。

捷運工程局長陳文德表示，八德區介壽路為桃園的主要幹道之一，道路寬度約20米，上下班尖峰時間車流量高，施工期間難免影響周邊交通，考量施工期間工區車道縮減，單向僅有一車道，如有車輛左轉或者停等，恐造成壅塞，因此規劃工區範圍內的介壽路二段往北「禁止左轉巧克力街」，將引導車輛至490巷口迴轉後，再右轉進入巧克力街，工程期間請用路人共同配合。

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