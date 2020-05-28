台中警界「安海瑟薇」代言捷運警隊　照片美的冒泡…她謙虛：是攝影師拍的好

▲烏日警分局警員薛郁琦有警界「安海瑟薇」及「李千娜」之稱。（圖／烏日警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市捷運綠線將在年底通車，屆時台中市警察局將成立捷運警察隊，維護捷運沿線安全與秩序。為宣傳捷運警察隊，警方找來有警界「安海瑟薇」及「李千娜」之稱的烏日警分局員警薛郁琦當代言人，唯美風格的照片配上甜姐兒薛郁琦大方的笑容，讓人眼睛為之一亮，薛郁琦謙虛地說，那是攝影師拍攝技巧好，很榮幸被選為這次的代言人。

台中市烏日警分局警員薛郁琦擁有甜美外型，被外界形容神似美國著名影星「安海瑟薇」及台灣女歌手「李千娜」，也因為有著明星臉，日前台中市警局要拍攝成立捷運警察隊的宣傳照時，就指名薛郁琦當模特兒，讓她相當驚喜。

薛郁琦說，接到長官通知的時候，感到訝異也很開心，當天拍攝約花了2個小時，原以為拍攝過程會很嚴肅，沒想到攝影團隊只是要她坐在包廂內，自然地擺出手靠在窗邊、或拿著捷運模型等Pose，讓她可以在不緊張的情況下，順利完成拍攝工作。

▲▼ 唯美風格的照片配上甜姐兒薛郁琦大方的笑容，讓人眼睛為之一亮。

對於照片效果像是偶像劇照般的唯美浪漫，薛郁琦謙虛表示，那是攝影師的拍攝技巧好，她只是在對方的口令下完成動作，沒想到拍出來的結果這麼好。

除這次代言捷運警察隊外，薛郁琦也在母親節時，被台中市警局選為母親照片的模特兒，登上警局臉書頁面，照片中薛郁琦與女兒互動的神情，讓人感受到滿滿母親的愛，薛郁琦說，照片中的是她大女兒，警局連2次找她代言讓她很開心，可以和女兒一起上鏡頭、有不一樣的互動，有這樣的機會她非常榮幸。

▲薛郁琦也在母親節時，被台中市警局選為母親照片的模特兒，登上警局臉書頁面。

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