前三名才能換新手機！她怒噴「努力過了不能通融嗎」　引爆鍵盤戰

▲許多爸媽都很在意孩童的成績。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

很多父母都希望孩子能有好成績，因此還會開出條件，只要第幾名就能獲得獎勵。一名女網友發文表示，她稍早看到一個小朋友PO文，淚訴「現在家長只看成績嗎？手機錢也是他自己付的。」她看完貼文後感到相當不捨，也不明白為何小孩已經努力了，還是不能通融。貼文曝光後，立刻掀起鍵盤戰。

這名女網友在「爆廢1公社」上發文表示，她稍早看到一個小朋友的貼文後，感到相當不捨，對方在文中表明自己因為達不到父母的要求，所以不能換新手機，即便是花自己的錢也沒辦法；而小朋友的貼文底下，全是「你就考前三名阿」、「你手機錢誰給的」等的留言。

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女網友認為，「難道你的小孩努力過，就真的無法考前三名，所以他就活該什麼都沒有？就是一定要他考前三？」而且，如果孩子拿父母給的零用錢買手機，應該也不為過，為什麼孩子的已經苦苦央求，還是不能通融一下呢？

▲手機對於國小生、國中生到底是需要還是想要呢？（示意圖／取自Pixabay）

女網友還提到，她從小就是曾被這樣壓迫過，覺得父母的要求讓她感覺很差，「如果努力就可以前三，那請問誰最後一名？」另外，她也透露，她的小孩今年剛上國一，只希望孩子快樂長大、不要變壞就好，從不會以成績拿來當標準、衡量可否給獎勵。

貼文曝光後，立刻掀起鍵盤戰，許多網友都表示不贊同，「讀書的小孩要什麼手機」、「這種人就是標準吵糖吃，長大後出社會不如意不就怪父母，覺得別人有你也該有，有想過父母不給你的理由嗎」、「手機成癮確實對功課有絕對的影響，重點不是誰付手機費」、「學生要手機不就為了遊戲+聊天+跟朋友炫嗎」、「小孩拜託就要答應嗎」、「你又不知道他們的狀況，如果這個小孩很廢呢」、「你要不要去跟你老闆說不要只會看績效，啊我就努力了啊」。

▲女網友認為不應該將成績當成評斷孩子的標準。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

不過，也有些人支持女網友的說法，「成績真的那麼重要嗎」、「是我會給他辦耶～都說只限雙11優惠了，而且他要拿自己零用錢不是很棒嗎？幹嘛只看成績」、「這個世代思維古板，限制過頭只是讓孩子更孤立而已」、「我到大學才拿第一支手機，我也沒成為什麼專家」、「我最討厭說那種『幹嘛給小孩看手機，年紀這麼小會學壞』」、「跟你一樣的想法，也一樣的教小孩，成績真的不是一切，態度才重要」。

另外，還有些比較中立的網友提到，「差別在於需要與想要」、「人家的家務事、如何管教小孩別去批評吧」、「每個家庭的教育跟規則都不一樣」、「這要分2個問題來討論，雖然我知道樓主沒有要討論，一個是成績問題另一個是孩子真的需要手機嗎？其實我也會擔心年紀太小沒有自制力，我有朋友的孩子半夜會滑手機到很晚，所以我覺得主要還是要看孩子的狀況再決定要不要給」。