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寶瓶文化宣布在momo下架！努力溝通3天⋯「不能坐視書被賤賣」

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▲▼寶瓶文化書系。（圖／朱亞君臉書）

▲寶瓶文化出版許多書受讀者喜愛，今宣布全書系在momo下架。（圖／朱亞君臉書）

 記者林育綾／台北報導

繼松鼠文化之後，又一間出版社宣布在電商平台「momo書店」下架！寶瓶文化今（12）日在臉書發表「總編輯的話：寫給寶瓶作者與讀者」，內容提到「向各位致歉，此刻起，寶瓶全書系在MOMO下架。很抱歉，我努力溝通了三天，還是要發這個聲明。」強調一直以來很努力開發新作者、拓展讀者面向，但「不能坐視書被賤賣」。

▲▼寶瓶文化宣布在momo下架。（圖／Facebook／寶瓶文化）

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▲寶瓶文化宣布在momo下架。（圖／Facebook／寶瓶文化）

日前電商在年度大檔期「雙11購物節」推出圖書下殺66折優惠，引發許多出版業及實體書店不滿，認為是惡性的削價競爭，並非健康的運作模式，此舉恐怕對整體產業帶來折損與傷害，若成為常態，更可能影響未來出版書種的多元性，對文化造成衝擊。松鼠文化負責人賴凱俐率率先在9日發布，公司出版品於momo購物網撤架，實際撤架時間將視後台工作進度而定。

▲▼momo書店下殺惹怨。（圖／翻攝自momo書店）

▲momo書店下殺，引發出版社下架抗議。（圖／翻攝自momo書店）

寶瓶文化今（12）日也在臉書宣告，「此刻起，寶瓶全書系在MOMO下架」。寶瓶文化總編輯朱亞君同步在個人臉書PO文，也提到透過經銷商與momo書店努力溝通了3天，很可惜未達成共識，因此仍必須發表這個聲明，也向作者與讀者們致歉。

內文提到，「出版是商品，出版是生意。按公交法，我也不能控制你的終端書價。但從事出版業快30年了，大家至少在理解這個產業的成本結構下，秉持著一個尊重做事，不會被強暴。我一生都投入這出版業，我沒辦法看著這大環境被弄殘。

她表示，「寶瓶很小，一個月就2到3本書，撼動不了甚麼，但我盡我的努力在該抗議的時候不缺席。向寶瓶的作者群致歉，少了一個通路，我們會更努力在其他通路。向寶瓶的讀者致歉，每一本書都是我們心血，多年來，我們很努力在開發新作者、拓展讀者面向，但我不能坐視書被賤賣。抱歉，一鞠躬。」

而網友看了聲明後也紛紛回覆，「謝謝您用心，我也願意支持作者與出版社，支持您」、「決定用新台幣去小書店下架寶瓶的書」、「沒關係我們去其他通路買～」、「支持寶瓶 同意不被賤賣的理念」。

▲書本定價近日被議論。（圖／Facebook／有河書店）

針對書本砍價行銷策略，momo書店11日發布聲明表示，此次響應雙11年度盛事推出此折扣，是「限時」、「滿額折抵」、「非常態性」的優惠活動，待雙11活動結束後將回歸一般活動優惠。而博客來則不予回應。

不過有河書店店主、友善書業供給合作社及獨立書店文化協會理事詹正德認為，momo也沒說下次不會再有這樣的砍價，如今「79折」已經被消費者視為常態，許多書店抗議多年了，更無法忍受有一天「66折」成為常態。

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