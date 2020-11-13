一天內狂掃800支iPhone、4萬件衛生棉　電商公布雙11熱銷爆品

▲經過雙11一陣激戰後，電商平台陸續公布當天戰績。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11落幕了，各電商在11/11當天的戰績成果陸續出爐，除了業績再攀一波高峰，也同時揭露平台熱銷夯品，看看網購族都在瘋搶什麼。而從整體來看，像是趁優惠把衛生紙一次購買大量囤貨，生活必需品向來就是雙11的一大熱銷品項，另外，3C家電、美妝保養也很熱門，尤其不少人更是瞄準Apple產品，iPhone手機不論是11、12都很熱賣。

東森購物在「11.11爽購節」狂灑上百萬元東森幣，成功吸引新會員註冊，人數較平日成長5倍，助攻網路平台業績較平日成長20倍以上。熱銷商品方面，iPhone、AirPods及iPad等Apple產品、自然美賦活膠囊組、王品集團餐券、SONY Xperia、自然美水漾超彈潤口服安瓶、華陀鴕鳥龜鹿精等業績貢獻最高，榮登前20大銷售金額排行榜，總共貢獻1億元以上業績。

其中，東森購物發現有3位千萬級「刷手」更是專買Apple產品，狂掃超過800支iPhone、500台iPad、1,000支Apple Watch，總金額逾4,300萬元，相當驚人。另外，從各項商品銷售件數排名來看，衛生紙、牙線棒等居家用品、食品禮盒、餐券及3C等銷量最高。進一步分析整體消費者輪廓，女性占67%、男性占33%，另外又以北部會員佔大宗，並以50～59歲客層消費力最高，其次是40～49歲客層。

▲Apple人氣夯品在雙11活動期間非常熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物雙11在台灣及東南亞地區單日售出2億件商品，台灣消費者方面，在10張免運券、全面1.1折起優惠刺激下，最夯的iPhone 12系列、AirPods等APPLE相關商品，在短時間內累計近6千筆訂單，除了入手高單價商品，更將戰火轉至生活必需品，「居家生活」品類買氣持續衝高最終奪得銷售冠軍，其次才是「美妝保養」、「美食及伴手禮」兩大品類。其中「衛生棉」累計售出4萬件，「快煮麵」狂賣8.5萬包，雙北居民一小時最高狂刷30萬單。

▲蝦皮購物雙11當天銷售成果。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物中心公布雙11正檔首日業績年增5成，盤點平台熱銷榜，醫療口罩奪冠每秒賣出3個、美妝保養品居次每5秒賣出1件，高單價商品更賣出要價近76萬的ROLEX勞力士最新款綠水鬼錶和64萬的SUZUKI台鈴重機。Yahoo奇摩超級商城則以大家電業績年成長3.5倍、美食業績年成長1倍動能最強勁，11/11當日更有百萬訂單刷手一次下單數千件保健品。

▲Yahoo奇摩購物中心公布雙11購物節平台熱銷爆品與品牌。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

松果購物今年強打品牌話題商品，雙11活動於00:00開跑後，發現流量與買氣集中在9點、12點及20點，訂單量也較其他時段成長50%，下單地區則以桃園市桃園區消費者奪冠，其次為板橋區及中和區。而往年雙11以生活快消品為熱銷爆品，今年宅商機加持下，單日熱銷前3名依序是：舒肥雞胸肉熱賣上萬片、小米空氣淨化器及紫外線除蟎機銷皆售出上百台，銷量較平日成長近3倍。

樂天市場大數據指出，11/11凌晨0點開始，站上流量持續湧入，直到晚上11點站上高峰，營業額年增率也突破2成；各店家業績也都大幅成長，其中又以「居家民生用品」、「美食」類別店家成長最多，以40%及35%佔據1、2名，「3C家電」類別成長30%緊追在後。以商品類別來看，11/11當天，最受消費者青睞的商品，第1名Switch紅藍單機+健身環的訂單數量比平日多了3倍，第2名iPhone 12全系列銷量超過千台，第3名則是衛生紙。

遠傳friDay購物雙11單日整體業績較去年同期翻倍成長，熱銷品項前3名依序為箱購衛生紙、LA ROCHE-POSAY理膚寶水全面修復霜及iPhone 12系列新機；銷量成長最多的品類前3名是空氣清淨除濕機、大螢幕液晶電視及廚房家電類，銷量相較去年都有近5倍成長。除了反應雙11的兩大購物趨勢「囤貨民生備品」及「價差最大的家電3C商品」，也觀察出民眾更注重生活、健康及居家品質。