雙11下單「貨遲遲不到」等超久　物流司機曝辛酸：3天還算快

▲物流中心堆滿貨物。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都把握雙11購物節的優惠，肆意的大買特買，除了全台各地的超商出現大量貨物，物流中心也是塞滿滿。正因貨件實在太多，因此不少人開始抱怨東西怎麼還沒到；曾經在中區當物流司機的網友就透露物流中心的全部流程，並表明中區一天整理貨件的能力大約落在10萬件，「大家就多點耐心吧！畢竟不是只有少數人買貨。」

這名網友在「爆廢1公社」上發文表示，許多人都會趁雙11當天或各家電商優惠期間大肆購物，但是比起離峰時段，寄送的時間確實長了一些，因此就會有人PO文詢問，甚至開始抱怨。原PO先前曾是中區物流的司機，服務了長達4年半的時間，因此對物流中心的流程也有一定的了解。

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原PO舉例：



10/10「早上07：00到晚上11：00前寄件」會由日配司機收走

10/11「晚間00：00到凌晨06：00前寄件」會由夜配司機收走



日、夜配司機收走的貨件會在10/11時，由當地物流中心整理並分發至南、北處理，中區則原地處理，所以若中區寄中區，隔天就可以收到，除非在活動期間，就有可能延後1、2天。

整理完南、北的貨件後，會在10/11早上（活動期間可能會延誤至下午）分別運送至北部和南部，當地物流中心彙整、分流店家後，10/12則會由司機送達店家（活動期間可能會延遲3至5天），因此，若第3天就拿到貨的民眾，其實還算相當幸運。

▲原PO分享運送流程。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO也補充道，雖然流程順序大致如上述，但也可能被不可抗力的因素影響；他還透露，中區一天整理、彙整物件的能力大約落在10萬件，「我想大家就多點耐心吧！畢竟不是只有少數人買貨。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「反正到了就會有簡訊，是在急什麼」、「我11日下單、13日就收到四件，謝謝辛苦的物流人員」、「大家多一點耐心吧，物流人員真的很辛苦」、「雙11大家買得很爽，便利商店、物流中心被貨品淹沒」、「我的貨也卡了」、「辛苦了」、「明知有活動一定慢，還在那邊X北」、「理貨真的很累」。