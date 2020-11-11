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電商砍價賣書惹怨原因曝！書店：侵蝕產業每一層⋯消費者也沒賺到

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▲▼有河書店。（圖／Facebook／有河書店）

▲有河書店店主詹正德分享「低價行銷」對整體書業的傷害，「不只是實體書店受影響」。（圖／Facebook／有河書店）

記者林育綾／台北報導

電商在「雙11購物節」祭出圖書下殺66折優惠，引發實體書店和出版業不滿，甚至發動「1111書店歇業」串連。友善書業供給合作社及獨立書店文化協會理事詹正德表示，書本跟一般商品有很大不同，電商低價賣書的行為就像是「自己血太多就隨便流」，卻犧牲了他人的血，長期將侵蝕到整體出版業的「每一層」，未來出版社可能抬高定價應付砍價，消費者也沒賺到，也勢必影響出版書種的多元性，對文化造成衝擊。

「雙11購物節」是電商一年一度大檔期，不過近日momo購物、博客來等平台推出書本下殺66折活動，引發許多實體書店和出版業不滿，認為是惡性削價競爭，並非健康的運作模式，後續更引發紅氣球書屋發起「1111書店歇業潮」行動抗議，包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、有河書店、三餘書店⋯等多達40多家全台各地書店加入響應。

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而「有河書店」老闆詹正德，現同時擔任友善書業供給合作社及獨立書店文化協會理事，今（11）日晚間也將與松鼠文化負責人賴凱俐，針對相關話題進行對談。詹正德接受《ETtoday新聞雲》電訪提到，談這個話題並非要譴責消費者，大家都想要撿便宜無可厚非，但是電商這樣的削價行銷模式，將會傷害整個書業。

詹正德說，書和一般產品有很多不一樣的地方，除了有文化價值之外，它的生產從上游到下游，會經過很多層，而每一層原本的利潤就已經很低，從作者、出版社、印刷，包括出版社裡的工作人員等，再到經銷商、通路，包括老闆和店員⋯等，而每一層也都不可或缺，如今電商以低價行銷書本，獨立書店是首當其衝受到影響；但若電商此舉成為常態，長期下來不只傷害書店，而是會侵蝕整體書業的「每一層」。

他認為，這將造成出版書業的每一層形成「低薪過勞」的現象，其實在台灣過去20年來，已經許多產業面臨此困境，但出版書業最嚴重。他批評電商此舉等於像是「自己的血很多就隨便流」，卻無視並犧牲了他人的血。

再加上如果電商低價行銷圖書成為常態，出版社的策略未來勢必受影響，只出「好賣的書」，有些書可能就不再出了，這將影響書本的多元性，也一定會對文化造成衝擊。而且為了應付電商砍價，出版社可能也會抬高書籍定價，形成惡性循環，最後對消費者來說，其實也沒有賺到。

他希望讓更多消費者明白，在維護電商低價行銷圖書的策略時，其實不一定等同維護消費者自身的權益，反而是變相鼓勵電商能將此作為籌碼，「消費者也等於把自己的權益賣了」。

詹正德也透露，一般實體書店進書價大約是定價的7折，好一點的可能拿到6.5折或6折，也就是每本書的毛利只有3折左右（換算下來每本書毛利僅100元上下），但獨立書店的進貨量不大，通常無法拿到低價進書，還要負擔實體營運成本，因此書店感慨，「連79折都玩不起，何況是66折？」

他希望更多人認同並看重書本的價值，一般商品如果消失，可能還有其他品牌可以購買，但書不一樣，書如果消失了，文化也會形成很龐大的缺失。

▲▼有河書店。（圖／Facebook／有河書店）

▲一般實體書店進書價大約是定價的7折。（示意圖／Facebook／有河書店）

至於momo書店今（11）日發出聲明表示，此次響應雙11年度盛事推出此折扣，是「限時」、「滿額折抵」、「非常態性」的優惠活動，待雙11活動結束後將回歸一般活動優惠。而博客來則不予回應。

不過詹正德認為，momo也沒說下次不會再有這樣的砍價，如今「79折」已經被消費者視為常態，許多書店抗議多年了，更無法忍受有一天「66折」成為常態。

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