史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」

▲1111光棍節每年結束後包裹都暴增。（資料照／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

每年雙11是大陸電商的黃金期，常常創下驚人業績，但在股票市場方面，因為受到法規以及大環境影響，阿里巴巴、京東集團、美團、騰訊4大互聯網巨頭11日都大跌，兩天就蒸發了超2兆港元。

天貓雙11全球狂歡季（11月1日至11日）總成交高達到4982億元人民幣；京東同時期累積總成交2715億元人民幣，雖然業績驚人，但投資者不買單，阿里巴巴、京東股價全下跌。

阿里巴巴，港股在10月27日錄得319港元的新高，10日大跌超5%，11日更暴跌近10%至248.4港元，兩天跌去了14%；京東集團在9日升至365.2港元新高，10日跌去8.78%，11日跌去9.20%至300港元，兩天合計跌去超17%。

另外美團在月9日股價盤中高達338港元， 11日股價已跌回271港元，這兩天一共跌去了近20%；騰訊在9日觸及633港元的高位，11日也回落至551港元，這兩天跌去了11%。

根據中國基金報報導，這四家互聯網巨頭，兩天就蒸發了超過2兆港元，可以說是「史上最慘雙十一」了。外界分析背後兩大原因，一、大陸出台限製本土科技巨頭壟斷的新規，二是輝瑞新冠疫苗研製有超預期成果，讓許多投資者拋售科技類股票，兌現盈利。