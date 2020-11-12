蕭敬騰強勢壓軸！北市跨年晚會卡司曝光　林宥嘉睽違7年重新回歸

▲2021年台北跨年晚會卡司。（圖／觀傳局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2021台北市跨年晚會壓軸明星名單出爐！繼之前宣布的文青女神田馥甄及搖滾天王伍佰超強卡司名單，台北市政府觀傳局12日宣布，將由亞洲天王蕭敬騰在台北跨年強勢壓軸登場，此外還有迷幻王子林宥嘉，以及第一次站上台北跨年晚會演出的超人氣樂團宇宙人，和新生代女歌手張若凡，也將留在台北獻唱。



台北市觀傳局12日表示，疫情重創全球，改變了大家的生活，拉開了彼此的距離。在此情況下，人們最需要彼此的陪伴，因此今年「台北最High新年城-2021跨年活動」的主題概念定為「玩轉台北 和你一起」，由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺。

觀傳局表示，以台北世界聞名的交通、文化、娛樂、生活發想設計，擷取出具代表性的的符號，如台北捷運、北門、台北101等，讓跨年串連起城市意象與臺北人的情感，即使人們之間保持距離，也能感受你我的溫度，台北將和大家一起回顧過去，展望翻轉新的一年。

觀傳局指出，繼先前公布文青女神田馥甄、搖滾天王伍佰超強卡司名單，今天更宣布亞洲天王蕭敬騰再度連莊台北跨年，在新年倒數後強勢壓軸登場。而今年晚會也邀請到迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡留在台北獻唱，其中林宥嘉更是睽違7年後重新回歸台北跨年舞臺，透過他溫暖迷幻的歌聲，帶給歌迷滿滿的正能量。