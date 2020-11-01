香港新加坡「旅遊泡泡」　港府促最快11月底成行

▲香港新加坡旅遊泡泡，最快月底成行。圖為香港迪士尼（Disney）樂園。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

上月中旬宣布與新加坡，就「航空旅遊泡泡」達成原則協議的香港政府，其商務及經濟發展局局長邱騰華1日表示，雙方已進入具體討論階段，港府希望本月中公佈售票細節，月底成行，為業界提供出路。

據《界面新聞》報導，邱騰華在針對香港與新加坡建立雙邊航空旅遊氣泡議題時，表示港府正在完善檢疫安排，探討藉旅遊泡泡到香港的人士，可否採取快篩測試，以減少他們在機場逗留的時間。

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／CFP）

至於是否進一步與新加坡以外的其他地方，商討雙邊旅遊安排，邱騰華說，港府視防疫檢疫工作為首要考慮，洽談雙方亦須有意願，並且情況合適，港府會以此原則繼續與其他地區商討。

據了解，香港政府10月15日宣布與新加坡達成「航空旅遊泡泡」協議。按此協議，兩地民眾只要符合四個條件，就可以自由往返香港及新加坡。當時邱騰華稱，尚未確定具體執行時間。

條件包括，一，接受兩地互認的新冠病毒檢測，出發前需持有72小時內的陰性檢測結果；二，旅客在在14天內，不能到過其他地方；三，旅客抵達後，需再次接受檢測，但不需要接受強制檢疫，行程也不受限制；四，旅客將須搭乘特定航班，而有關航班只會接載參與旅遊泡泡旅客，不會載有任何轉機乘客或其他旅客。

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