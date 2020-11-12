青青綠帽男友還原抓猴現場！放火過夜非首次　床旁一堆用過衛生紙

▲陳男為他當時的不良示範道歉。（影／翻攝自YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber放火與網紅青青掀起「仙人跳風波」，青青前男友「陳男」昨（11）日就透露，最生氣的是放火已經去第2次，他上次就該看到家裡有他的衣物，竟還敢來第2次，還讓他看到床旁有一堆用過的衛生紙。

陳男在YouTube頻道「勾起你心中的惡」表示，當天他想開家裡的門發現是反鎖的，敲門還聽到男生的聲音，向警衛調監視器畫面就看見青青跟一個男生一前一後搭電梯到他家，讓他氣得衝上樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳男提到，當時看見放火只穿內褲躺在床上，一看就知道是在裝睡，而且「第一次要開門時就有聽到男生的聲音」。陳男介意的是，放火一直說不知道青青有男朋友，但已經是第2次去他家，上一次來一定有看見他的鞋子、衣服，還想裝不知道這是有住男生的家。

▲陳男為他當時的不良示範道歉。（圖／翻攝自YouTube）



陳男友人當時和放火的老闆說，「如果他有去報警的話，就會把這些照片跟影片外流，沒有報警就不會」，並稱後來也把本票還給對方，沒要向對方要錢。

陳男表示，放火付的25萬在友人那，「是我朋友幫忙處理的，我就不想再管這些有的沒有的」，而且事發後就叫青青馬上搬走，到現在都沒有再聯絡過。

▲但還是沒有原諒放火喔。（圖／翻攝自YouTube）



陳男再次強調，他最氣的是「放火是第2次來」，「正常一個男生如果看到家裡有衣物的話，你應該就不會來第2次了」，並稱放火是7點多到他家，他則是1、2點才回家要拿衣服，床旁邊還是一大堆用過的衛生紙。

「勾起你心中的惡」幫主問陳男，「不管他們有沒有做，可是你們後面那一些行為，你們知道已經把一個年輕人的未來給毀掉了嗎」，陳男則稱，「他不要起這個頭我就不會這樣做，畢竟男生遇到這種事情理智線一定會斷掉，我第一次被人家戴綠帽，我朋友當下就已經在笑我了」，但最後陳男仍向鏡頭鞠躬，「我是陳男，我願意為我造成社會大眾觀感不佳而道歉，對不起。」